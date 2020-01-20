20.01.2020
В Бурятии вернули Монголии баранину, экспортировавшуюся в Иран

В Бурятии вернули Монголии баранину, экспортировавшуюся в Иран

Крупную партию свежезамороженного мяса перевозили граждане России без разрешения транзит

В Бурятии на МАПП «Кяхта» государственные инспекторы Россельхознадзора   выявили нарушение ветеринарного законодательства: граждане России перевозили 36 тонн свежезамороженной баранины из Монголии в Иран без разрешения на транзит.

Это является нарушением требований «Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза», утвержденного решением комиссии Таможенного союза еще в 2010 году.

Мясо не допущено к перевозке через территорию Российской Федерации и возвращено в Монголию, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Фото: pixabay.com
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