Строительство собора в Улан-Удэ могут профинансировать из бюджета

Без помощи республики храм будут возводить еще почти десять лет





21 января глава Бурятии Алексей Цыденов провел выездное совещание в парке им. Орешкова, где ведутся работы по благоустройству территории и строительству Успенского кафедрального собора, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Первый камень в основание будущего храма, который был освящен во имя Успения Божией Матери, заложили в 2011 году. В 2013 году в парке прошла торжественная литургия и молебен в честь начала строительства нового храма, после которой был дан старт строительству.





На сегодняшний день строки строительства кафедрального собора и благоустройства парковой территории затянулись. Вопрос ускорения стройки и стал темой выездного совещания с участием представителей Русской православной церкви, членов правительства республики и застройщика - ООО СТК «Вирамайнер». Как отметили на совещании, при самостоятельном привлечении спонсорских средств бурятской митрополией на возведение кафедрального собора потребуется около 9 лет, что приводит к ежегодному удорожанию.





- Завершение строительства храма, во-первых, это развитие духовности нашего населения. Во-вторых – благоустройство городского парка в центре Улан-Удэ. В проектной документации уже предусмотрено благоустройство парковой территории, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





- Сейчас мы приступаем к самому важному этапу строительства – поднятию куполов. Также, необходимо закрыть кровлю, чтобы здание не начало разрушаться и после решения этих вопросов можно переходить на внутреннюю отделку. Как только будет закрыт весь контур здания и подведено тепло, в цокольном этаже можно будет начинать проводить церковные службы, это общепринятая практика, - сообщил митрополит Улан-Удэнской и Бурятской епархии Савватий Антонов.- На завершение строительства необходимо 260 млн рублей и это без росписи храма и отделки. Для того, чтобы запустить первый этап и закрыть теплый контур, потребуется порядка 100 млн рублей. Будем рассматривать все варианты, чтобы найти возможность ускорить строительные работы, - пообещал Алексей Цыденов.Как отметил Савватий Антонов, Успенский кафедральный собор станет одним из значимых культурных объектов города, а парк - местом отдыха для горожан. В парке будет создана благоустроенная территория, зоны для детей и места для отдыха на природе для всей семьи.Успенский кафедральный собор Улан-Удэ будет вмещать 2 тысячи человек и представляет собой двухэтажное здание с цокольным этажом. Запланировано установить три престола, построить отдельный крестильный храм, библиотеку, воскресную школу, конференц-зал, трапезную, служебные помещения. Проектом предусмотрено масштабное озеленение и благоустройство прилегающей парковой территории на площади 4500 кв метров.Фото: пресс-служба правительства Бурятии