Парк коммунальной техники Улан-Удэ пополнится

Закупаются многофункциональные машины, которые пригодятся и зимой, и летом



Комитет городского хозяйства Улан-Удэ объявил торги на закупку 10 единиц коммунальной многофункциональной техники, которую зимой можно использовать для уборки снега, посыпки дорог, а летом как поливочные машины, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Парк коммунальной техники пополнится мини-тракторами для уборки тротуаров, комбинированными дорожными машинами с поливомоечным и щеточным оборудованием, лаповым снегопогрузчиком, фронтальным погрузчиком и автомобилем с крано-манипуляторной установкой.



«Мини-трактор со щеткой по весу в два раза легче, чем обычный трактор. Их мы используем для очистки тротуаров, чтобы при заезде на него не сломать плитку. Машина «МКД» используется зимой как «песочница», летом – для полива газонов и зеленых насаждений», - пояснили в Комбинате по благоустройству Улан-Удэ.



В прошлом году было приобретено 12 автомашин и дополнительное оборудование на сумму 33,6 млн рублей. Среди них - подметально – уборочные машины с прицепом, самосвалы с увеличенным объёмом кузова, тракторы-щетки и другая техника. Также дополнительно была приобретена еще роторная установка, которая отбрасывает снег с дороги на обочину или в погрузчик. Такая машина появилась на балансе городского комбината по благоустройству несколько лет назад и успешно зарекомендовала себя в работе.



Фото: ulan-ude-info.ru

