В Улан-Удэ отметят юбилеи Леонида Потапова и Геннадия Айдаева

Первому президенту республики исполнится 85 лет





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков своим распоряжением утвердил календарь юбилейных и памятных дат, которые отметят в столице Бурятии в 2020 году. В числе прочего будут отмечаться и юбилеи нескольких почетных граждан города.