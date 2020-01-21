В Улан-Удэ отметят юбилеи Леонида Потапова и Геннадия Айдаева

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков своим распоряжением утвердил календарь юбилейных и памятных дат, которые отметят в столице Бурятии в 2020 году. В числе прочего будут отмечаться и юбилеи нескольких почетных граждан города.
Так, 15 апреля исполнится 75 лет бывшему мэру Улан-Удэ Геннадию Айдаеву, который возглавлял город с 1998 по 2012 годы. Он мог править столицей республики и дальше в качестве уже сити-менеджера, однако в результате «заговора» депутатов горсовета полностью лишился власти. После этого экс-мэр несколько раз пытался вернуться в большую политику, но неудачно. В настоящее время он помогает супруге в бизнесе на консервах
, а также является советником главы Бурятии на общественных началах по вопросам взаимодействия с городом Улан-Удэ.
4 июля исполнится 85 лет первому и единственному президенту Бурятии Леониду Потапову. В этом статусе он управлял республикой с 1994 по 2007 годы, отработав три президентских срока. После ухода с поста Леонид Потапов стал работать в БНЦ Сибирского отделения РАН в качестве ведущего научного сотрудника, профессора отдела региональных экономических исследований.
Отметим, оба политика стали почетными гражданами Улан-Удэ еще в момент нахождения у власти. Геннадию Айдаеву горсовет присвоил это звание в августе 2008 года, а Леониду Потапову – в июле 2002 года.
23 ноября в Улан-Удэ отметят юбилей еще одного почетного горожанина, директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонида Белых. Ему исполнится 70 лет. Леонид Белых возглавляет завод с 1998 года.
Фото: russianstock.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?