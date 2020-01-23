В Бурятии обиженный повар наказал золотодобытчиков

Предприятие выплатило ему не всю зарплату





В прокуратуру Баунтовского района с жалобой обратились два работника золотодобывающего предприятия. Они временно работали на предприятии поваром и разнорабочим. Однако трудовой договор с ними не заключили, а зарплату выплатили только частично.

Прокурор внес гендиректору компании представление, а также объявил предостережение о недопустимости нарушений закона. Также в отношении руководителя возбудили два административных дела – за невыплату зарплаты в установленный срок и уклонение от оформления трудового договора.После вмешательства прокурора в компании поспешили погасить долг перед работниками. Им выплачено в общей сложности 110 тысяч рублей.Фото: «Номер один»