В Бурятии учителя уходят в торговлю или «охотятся» за «земскими» миллионами

Только так они могут сбежать от нищеты и унижений



10 января открылся прием заявок для участия в программе «Земский учитель». Желание участвовать в конкурсе изъявило уже более 250 педагогов. Но поможет ли федеральная программа возродить популярность профессии учителя? Будущее системы образования директорам школ видится далеко не в радужных красках. Все как один утверждают – свежая кровь на смену пенсионерам-педагогам не приходит.



Неразбериха с вакансиями



Слово «земство», несмотря на то, что такой институт в России не существует целый век, по-прежнему притягивает чиновников как магнит. Вот уже почти восемь лет в стране действует программа «Земский доктор». С января запущена новая госпрограмма — «Земский учитель». Предполагается, что она поможет преодолеть дефицит педагогов в глубинке. Учителям, которые пожелают переехать на работу в село или в город с населением до 50 тыс. человек, государство обещает выплачивать подъемные — 1 млн рублей (для Дальнего Востока – 2 млн рублей).



На выполнение программы в федеральном бюджете на 2020 год запланировано выделение 1,6 млрд рублей, на 2021 год — 1,2 млрд и на 2022 год — 1,1 млрд рублей. Предполагается, что в этом году в сельские школы приедут 1,8 тыс. учителей, в 2021 году — более 1,3 тысячи, в 2022-м — более 1,2 тысячи.

На федеральном портале уже можно посмотреть, какие учителя-предметники требуются в школы Бурятии. Больше всего не хватает в образовательных учреждениях педагогов по английскому языку – на сайте выставлено 13 вакансий. На втором месте по востребованности оказались преподаватели математики - в школы республики требуется 10 педагогов. Не хватает в школах также учителей начальных классов, физической культуры, русского языка и литературы, физики.



- Согласно распоряжению Правительства РФ от 27 июля 2019 года № 1553-р, установлено количество вакансий на 2020-2022 годы по Бурятии. В 2020 году - 30 вакансий, в 2021-м – 27, на 2022 год - 24. Количество вакансий на 2020 год останется неизменным, на 2021 и 2022 годы будет корректироваться с учетом показателей статотчетности и 2020 года, - сообщили «Номер один» в Министерстве образования республики.



Отметим, что сам сайт работает с перебоями – время от времени подвисает или вовсе не открывается.



Такие данные нас очень удивили – неужели школы так хорошо укомплектованы педагогами? Думается, что нет, ведь еще в конце прошлого года о нехватке кадров для образовательных учреждений заявлял и глава республики.



- Проблема есть. Дефицит на полную реализацию программы, когда все сады и школы будут построены, по учителям и воспитателям составляет 1600 человек. Идет дополнительное образование, переквалификацию запускаем. Все вакансии, какие были в фонде занятости, выбраны, всех, кто заявлялся, собрали. Сейчас ходим и в ручном режиме уговариваем людей переучиться, поднимаем списки всех выпускников, которые когда-то выпускались, но не работают, - говорил на одной из пресс-конференций Алексей Цыденов.



Возьмут всех желающих



Чтобы стать «земским учителем», много не нужно, требования невысокие: быть не старше 55 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование. К участию не допускаются претенденты, в заявках которых место планируемого переезда будет совпадать с местом, в котором претендент проживает и работает в настоящее время. Получив выплату, педагог принимает обязательство отработать в течение пяти лет по основному месту работы. Деньги учителя могут тратить по своему усмотрению, отчитываться за них не требуется.



- Требования к стажу не предъявляются. Заявки принимаем до 15 апреля, с 10 по 17 января подано 265 заявок на сайте. Уже прошли первый этап, то есть подали необходимые документы для участия, - 12 человек, - сообщили нам в Региональном центре обработки информации и оценки качества образования, выступающем региональным оператором «Земского учителя».



На наш вопрос о критериях отбора и выбора самых достойных, в РЦОИ ответили, что, скорее всего, будут учитываться стаж и достижения педагогов. Обещают, однако, и дать шанс молодежи.



Здесь встает другой вопрос: как власти будут удерживать учителей на селе, после того как они отработают там свою пятилетку, если еще выдержат ее? Получив миллион и исполнив все обязательства по программе, учитель, скорее всего, захочет переехать. Ведь по «земским докторам» складывается именно такая ситуация – подавляющее большинство медиков сразу после «отбытия срока» уезжают обратно в Улан-Удэ.



Кроме того, не стоит забывать и о том, что уже работающие в деревенских школах педагоги уходят на пенсию. То есть при планировании программы чиновникам стоит ориентироваться не только на дефицит кадров, но и учитывать их естественную убыль.



Сбегут из республики



Директора школ Улан-Удэ всерьез обеспокоены новой госпрограммой – в городских школах и так серьезная нехватка учителей, а с запуском «Земского учителя» проблема только усилится.



Так, в школе №63 недавнее увольнение педагога привело к тому, что в учебном заведении острая нехватка учителя по предмету «математика».



- У нас была вакансия, пришел учитель, ранее преподавала в вузе и колледже. Но не смогла найти общий язык с родителями учеников – им не нравилось, как проводятся уроки, что она смеет ставить детям двойки. Педагог сказала, что в шоке от такого отношения, и написала заявление. Мы ее уговаривали остаться, но она заявила, что никогда больше в школу работать не пойдет, - рассказали «Номер один» в школе.



Замену найти архисложно. Преподавать в школе никто не хочет. Оно и не мудрено – хотя на сайте Центра занятости и указана зарплата от 23 до 28 тысяч, на деле она меньше.



- Идет нехватка учителей почти по всем предметам, в основном по математике, физике, иностранным языкам. С чем это связано? С тем, что в БГУ слишком мало бюджетных мест для обучения по специальностям педагогической направленности, но самая острая проблема – это уровень зарплаты. Мы делаем все, что возможно, перераспределяем фонд оплаты труда, но это мало помогает. МРОТ повысили в стране, а денег не дали. Молодые учителя сейчас получают меньше, чем уборщицы, – примерно 12 тысяч, - сетуют руководители образовательных учреждений.



Из беседы с директорами школ мы узнали, что многие педагоги республики готовы ее покинуть и уехать за длинным рублем в другие регионы Дальнего Востока, в том числе и в суровую Якутию.



- Программа переподготовки ничего не дает. Вы представьте: человек, например, работал бухгалтером - с бумагами и небольшим количеством людей. За год переобучился, пришел в школу, здесь сталкивается с большим количеством учеников, со сложными вопросами родителей, документацией и в итоге не выдерживает такой нагрузки. Учителя устают и уходят, говорят, что лучше работать продавцом за 20-25 тысяч, чем сидеть с тетрадями и быть во всем виноватым. Сегодня все держится на пожилых педагогах, - признаются директора школ.



В том, что такие мнения действительно отражают реальность, можно убедиться, заглянув в городской комитет по образованию – по состоянию на октябрь 2019 года вакантны были 54 позиции в школах Улан-Удэ (более актуальных данных в комитете не нашлось) с зарплатой от 13 тыс. рублей за полную ставку.



Если такая ситуация сохранится в ближайшие годы, школы Бурятии вынужденно перейдут на дистанционное обучение, когда один учитель будет работать сразу на несколько аудиторий. Кроме того, чтобы педагог не сбежал из села, важны не только обещанные миллионы. Решаясь на новое место работы, педагог кроме зарплаты смотрит на инфраструктуру: есть ли рядом больница и детская поликлиника, интернет, культурный досуг, хорошие дороги. Если ничего этого не будет, то учителей не удержат в селе никакие деньги.



Лариса Ситник, «Номер один».