В Улан-Удэ объявлена облава на пьяных водителей

Вечером 29 и 31 января в Улан-Удэ пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных автомобилистов, сообщили в МВД Бурятии.
На дежурство на дорогах города дополнительно выйдет 8 автопатрулей в составе 16 сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов инспекторы проведут проверку на основных магистралях столицы Бурятии.
Напомним, вчера на Селенгинском мосту в Улан-Удэ по вине пьяного водителя произошло лобовое ДТП
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Фото: МВД Бурятии
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