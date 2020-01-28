В Улан-Удэ объявлена облава на пьяных водителей

На дороги города выйдут дополнительные наряды ДПС





Вечером 29 и 31 января в Улан-Удэ пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных автомобилистов, сообщили в МВД Бурятии.