В Улан-Удэ мошенники бьют рекорды активности

Полицейские предупреждают о старых и новых схемах телефонных и интернет-обманов







В Улан-Удэ в 2019 году зарегистрировано 551 преступление, предусмотренное статьей 158 УК РФ «Кража совершенная с банковского счета». Это в 1,7 раза больше, чем в 2018 году, сообщили в МВД по Бурятии.



Как правило, злоумышленники используют различные предлоги, чтобы завладеть чужим имуществом. Одним из распространенных способов является ситуация, когда потерпевшие размещают в социальных сетях объявления о пропаже/краже имущества, оставляя при этом свой номер телефона. Благодаря этому в дальнейшем, с ними связываются злоумышленники и сообщают, что найденная вещь находится у них и, чтобы забрать её, необходимо перевести определенную сумму на банковскую карту либо на электронный кошелек. Граждане переводят названную сумму, после чего диалог со злоумышленником прекращается.



Также распространенным является случай, когда в социальных сетях взламывают аккаунт и на стене размещают пост о помощи и реквизиты банковских счетов для перевода денежных средств.



Так, 3 января нынешнего года жительница Улан-Удэ разместила объявление в группе в социальной сети «Вконтакте» о пропаже сотового телефона. После этого 4 января горожанке позвонил мужчина и сообщил, что он работает в ломбарде, и ему сдали сотовый телефон, который указан в объявлении. Для его выкупа необходимо перевести денежные средства в размере 10 тыс рублей. Получив денежные средства, мужчина перестал выходить на связь, сотовый телефон возвращен не был.



А 7 января 2020 года аккаунт одного из пользователей социальной сети «Интаграм» взломали, разместив пост с текстом: «Срочно! Родители попали в аварию и необходима большая сумма денежных средств для проведения операции». Ниже указывались реквизиты банковской карты.



Управление МВД России по Улан-Удэ рекомендует: если вы где-либо увидели информацию о том, что вашим родственникам или друзьям необходимы денежные средства для решения каких-либо проблем, перезвоните и перепроверьте информацию. Следуйте также правилам безопасности при пользовании банковскими картами и счетами. Никогда и никому не сообщайте защитный код банковской карты, пароли подтверждения, которые поступают вам на телефон, иную информацию, касающуюся персональных данных карты.



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