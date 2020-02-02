В Бурятии прошел конкурс среди сотрудников уголовного розыска

Управлением уголовного розыска МВД Бурятии подведены итоги конкурса на звание «Лучшее подразделение уголовного розыска» среди городских и районных подразделений оперативной службы.
Работа подразделений уголовного розыска оценивалась по нескольким параметрам. В результате по итогам оперативно-служебной деятельности за 2019 год лучшим признано подразделение уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по г. Улан-Удэ.
Награждение победителя конкурса прошло на оперативном совещании Управления уголовного розыска МВД Бурятии по итогам оперативно-служебной деятельности за 2019 год. В торжественной обстановке награды - вымпел и цветной принтер - вручены начальнику ОУР ОП №1 УМВД России по г. Улан-Удэ майору полиции Жаргалу Самбуеву.
На 2 месте - ОУР МО МВД России "Хоринский"; на 3 месте – ОУР ОМВД России по Тарбагатайскому району.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/
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