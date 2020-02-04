Тренер паралимпийца из Бурятии: «Миша просто снимался в ролике»

Наставник спортсмена опроверг информацию о работе в службе доставки





Известный спортсмен из Бурятии, член национальной команды России по паратриатлону Михаил Асташов не устраивался на работу в компанию по доставке еды. Кадры, попавшие в сеть, являются фрагментами документального фильма о спортсмене, объяснил «Номер один» личный тренер Николай Тетерин.

Информация о трудоустройстве Асташова для того, чтобы заработать средства на поездку на Паралимпийские игры 2020 года в Токио, появилась в понедельник в одном из телеграмм-каналов.

- Про Мишу снимают сейчас документальный фильм. Спонсором выступила компания по доставке пиццы, они попросили Мишу сыграть роль доставщика их пиццы. Это кто-то снял и выложил в Интернет. А враги написали, что якобы Миша так зарабатывает на Паралимпиаду в Токио. У него в ролике спортивные протезы, в них можно только в спортзале бегать, не то что по улицам по снегу бегать. Это же полная глупость!, - рассказал «Номер один» личный тренер Николай Тетерин.

Напомним, Михаил Асташов - инвалид с детства, родился с нарушениями опорно-двигательного аппарата, до 5 жил в доме малютки «Аистенок» в Бурятии, затем его перевели в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кусе Челябинской области, именно там он и начал заниматься спортом. Сейчас спортсмен является чемпионом России и победителем этапа Кубка мира в дисциплине, которая не входит в программу Паралимпийских игр. Он выступает за Бурятию и Свердловскую область.

- Для нас это даже хорошо! Пусть соперники подумают, что у парня совсем нет денег и расслабятся. Сейчас Миша готовится попасть на Паралимпиаду. Самое главное, хорошо выступить в Милане на большом гранд финале. Тогда Миша сможет повторить подвига Сафронова, который из разрядника прыгнул в Олимпийские чемпионы, - сказал тренер спортсмена.





Также ситуацию прокомментировал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

- Данный спортсмен получает финансовую поддержку и является воспитанником спортивной школы адаптивного резерва, которая его финансирует. И в части спортивного оборудования, в части выездов на соревнования. Также он является сотрудником Центра спортивной подготовки на полную ставку, получает заработную плату. И на этого высококвалифицированного спортсмена у нас заложены средства, на которые он выезжает на соревнования, - заявил министр.





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