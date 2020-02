«Как стать Королевой, если ты родилась в Улан-Удэ»

Победительница первого бурятского конкурса красоты Алла Бодиева побывала на родине и провела бесплатный тренинг



С тех пор, как Алла Бодиева завоевала титул «Цветок Байкала» прошло уже тридцать с лишним лет. Победительница теперь носит фамилию Фолсом, живет в Америке и называет себя писателем, моделью, коучем, личностным тренером международного класса, автором и создателем уникальной системы полной трансформации жизни женщин, победительницей конкурса красоты MrsAmerican US 2015, оперной певицей, драматической актрисой, преподавателем американской школы моделей ImmortelleTalentManagement, владелицей успешного российского event-агентства AllaShow, психологом, экспертом в области рекламы, продюсером, Королевой российского инфобизнеса и пр.? Информации об Алле в интернете много – транслируется с ее личных сайтов и видеоканалов, обучающих женщин буквально всему – от того, как правильно наносить макияж, до советов, как управлять мужчинами и привлекать деньги. Есть и противоречивая информация, разоблачающая Аллу. Одни восхищаются, другие негодуют.



Цветок Байкала



Алла Бодиева стала известной во времена постперестроечной свободы как победительница первого конкурса красоты «Цветок Байкала», проходившего в Улан-Удэ в 1989 году. При скоплении народа участницам предстояло дефилировать по сцене Оперного театра в купальниках.



Многие робели, но одна из девушек, выйдя к зрителям, вела себя раскованно, играя с залом. Тем и запомнилась. «Было много симпатичных девушек, но Алла была самая уверенная», - рассказывают очевидцы. В стране, страдающей дефицитом, на подобные шоу был голод. Начиналось новое время – предприимчивых, не страдающих скромностью, напористых. И Алла Бодиева появилась как раз вовремя.



Точка невозврата



«Лет 50 назад таких, как Алла Фолсом, посадили бы в психушку», - разоблачает один из видеороликов в интернете. Лет 50 назад было не принято признаваться в большой любви к себе, мужчинам и деньгам. Алла Фолсом этого не скрывает. На этом откровении, кажется, построена философия ее жизни. В интернете нет случайных фотографий, все работает на имидж успешной, богатой и счастливой женщины.



На видео ухоженная женщина с броским макияжем делится с подписчиками опытом управлять собой, мужчинами и жизнью. А недавно Алла Фолсом побывала на родине в Улан-Удэ, проведя бесплатный тренинг «Как стать Королевой своей жизни, даже если ты родилась в Улан-Удэ». Название, прямо сказать, понравилось не всем. «Что значит «даже»? - возмутились некоторые. И Алла объяснила, что это не она, а люди утверждают, что «Улан-Удэ – это точка невозврата».



Про очкастую девочку



История ее собственной жизни началась в семье вузовских преподавателей и, как всякая сказка про Золушку, с плохого.



- Я росла очень длинной, неказистой, сутулой девочкой в очках с близорукостью -6.5. Моя мама, глядя на свое неказистое чадо, все время горестно вздыхала: «Господи, ну кто же тебя такую замуж то возьмет?» Красавцы-мальчики, на которых я заглядывалась, дружили с другими девочками, а со мной стеснялись даже по улице рядом пройтись, - рассказывает о себе Алла на своем сайте.



В школе со странной очкастой девочкой мало кто общался.



- Однажды я вдруг четко осознала, что мне срочно надо меняться. И для начала надо стать красивой.



Для достижения цели нужны были деньги. И Алла решила их заработать в детском саду. Об этом она не раз писала: «После первой недели работы нянечкой у меня болело все. Я уже ненавидела орущих детей, мои роскошные, музыкальные руки покрылись цыпками и трещинами. Тяжелый физический труд ломал меня ментально. Я понимала, что живу какой-то чужой жизнью. Все было, как в страшном сне. Однажды, отмывая туалет за детишками, я решила, что больше никогда в жизни не буду заниматься физическим трудом. Моя мама была права – тяжелый труд и удел служанки не мое предназначение. И я дала себе честное слово, что стану Королевой, потому что Королевы унитазы не драят. Они знают, как сделать так, чтобы кто-то другой делал эту работу за них».



«Королевский» путь Алла начала с того, что сменила страшные очки на контактные линзы, стала шить себе одежду, записалась в школу танцев и актерскую студию, изменила походку и тембр голоса. После этого вчерашняя «серая мышка» поехала поступать на актрису в ЛГИТМИК. И ее туда не приняли. Зато дома, в Улан-Удэ, она шла по улице и услышала: «Девушка, только не уходите». Кричавшей из окна женщиной оказалась модельер Лариса Дагданова, которая в то время открыла целую плеяду красавиц-моделей – Ирину Пантаеву, Руслану Прокофьеву, Зою Иванову и др.



- С того дня началась моя карьера модели. И уже через два месяца после этой встречи я выиграла первый свой конкурс моделей, а еще через три завоевала свою первую корону «Цветок Байкала».



Начать роман с деньгами



В сущности, на этом она могла остановиться – выйти замуж и жить-поживать.



- Мужчины, конечно, обращали на меня внимание. Но для них я была просто красивая игрушка с длинными ногами. Они относились ко мне как к предмету интерьера или украшению жизни. И это было ужасно, – пишет Алла. – Я все-равно оставалась внутри «гадким утенком» и не знала, как трансформировать свои прекрасные данные и умения в личную и финансовую стабильность.



Хуже того, первый брак Аллы с ее одноклассником распался. В интервью на радио она говорит, что они были слишком разные по темпераменту, а на своем сайте упрекает мужа в измене.



- Я узнала, что такое остаться одной с ребенком на руках без возможности купить самую простую еду и в сознательном возрасте стать снова зависимой от родителей.



Момент истины настал, когда она услышала «одну великую фразу»: «С твоим характером, внешностью, знаниями и любовью к свободе тебе нужны деньги. У тебя есть два выхода – выйти замуж за богатого старика и ждать, пока он умрет, или научиться притягивать деньги в свою жизнь. Тебе надо полюбить себя, полюбить деньгии начать этот любовный роман».



- Тогда в моем сознании произошел полный переворот. С этого дня я смогла полюбить себя, и в моей жизни появился верный и преданный любовник – финансовый успех. И с его помощью я перестала стесняться хотеть стать богатой и бояться оказаться без денег. Научилась из каждой мелочи, совершаемой в жизни, извлекать материальную выгоду и вкладывать деньги в самое дорогое – в себя.



С этих пор страх прослыть «меркантильной тварью» пропал без следа.



День на отъезд



По признанию Аллы, она работала только там, где ей нравилось – ведущей на радио, в театре вела концерты и пела в хоре, моделью ездила в Китай, занималась рекламой.



В 1998 году она почувствовала потолок.



- Мне нечего было делать в Улан-Удэ. Барышня я яркая, а тут в одном углу пукнул, в другом уже рассказали, какую кучу ты навалил. Это все история про меня. То есть, жить уже было невыносимо. К тому же с самого детства знала, что не буду довольствоваться малым. Мне нужно туда, где больше, выше, сильнее, - призналась Алла в недавнем интервью.



Оставив ребенка с родителями, Алла уехала в Москву. Это была ее не первая попытка уехать. Она даже успела поработать во Франции, но всегда возвращалась, несмотря на энергичность и желание покорять. Как это часто бывает, с этой проблемой Алла Бодиева отправилась в дацан, где лама сказал ей, что дороги у нее закрыты. После проведения обрядов, священнослужитель вынес вердикт: если она не уедет в один единственный день, 23 февраля, то не уедет из Улан-Удэ никогда.



Денег на дорогу у Аллы не было, выручил хороший друг – купил ей билет, и она уехала в тот самый день.



Проверка на прочность



- Есть такое правило, что первые полгода Москва проверяет приезжающих на прочность. Будет так тяжело, что захочется все бросить. Но если ты сможешь остаться, то Москва тебя примет, - рассказывает Алла, вспоминая ночевки на вокзале.



Она гордится тем, что умеет продавать все, что угодно, и умеет выбивать деньги из кого угодно.



- Что мне помогло? Улан-удэнские навыки выбивания денег. В Москве просто не знали, как можно заказать рекламу и не заплатить за нее. А у меня было как минимум 15 методологий, как пойти и забрать деньги без привлечения какой-либо темной силы.



В 2000 году она стала директором по развитию сети радио «Максимум». Благодаря ей радио двух столиц за полтора года распространилось на 20 городов. И там же познакомилась со своим третьим мужем – радиоведущим Константином Михайловым. Вторым был польский маркетолог, с которым брак продлился недолго.



- У меня в паспорте брак и развод отличаются в несколько дней, - смеется Алла Фолсом. – Ну а что? Не могла же я им всем сказать: «Идите отсюда».



«Когда ты на своем месте, тебе все хорошо»



Америка появилась в жизни Аллы в 2008 году. Она прилетела вместе с сыном, чтобы оставить его учиться, и влюбилась в эту страну. Ни одна страна в мире не понравилась ей так, как Америка.



- С 2000 года я стала хотеть уехать из России. Европа - вообще не мое. Юго-Восточная Азия тоже. В туристических поездках я уходила из гостиницы и лазила там, где живут обычные люди. Единственный город, который мне нравился, это, пожалуй, Канберра. В Америке ничего не понимала, но мне было хорошо. За семь дней отдохнула так, будто была на курорте месяца два. То есть когда ты на своем месте, тебе все хорошо.



Со своим будущим супругом Кристофером Фолсомом она познакомилась в интернете. О том, что муж любит ее и готов даже отдать свою печень, если понадобится, она шутя говорит в интервью на радио «Эхо Москвы» в Улан-Удэ. На вопрос, готова ли сделать то же, отвечает: «Конечно, нет».



Загадочный конкурс



В 17-летнем возрасте Алла приняла участие в первом Всесоюзном конкурсе красоты «Мисс СССР». Позже признавалась, что не сразу поняла, что шансов у нее, девочки из Бурятии, не было. В 43 года она «закрыла гештальт», завоевав титул MrsAmerican US 2015. Дружественные журналисты из Бурятии тут же растрезвонили, что их землячка стала новой «Миссис Америка». Потому позже вышло опровержение президента компании Mrs. AMERICA, Inc. Дэвида Мармела о том, что «упомянутой конкурсантки не было среди участниц и информацию можно проверить на официальном сайте конкурса: mrsamerica.com».



Там же было сказано, что о конкурсе Mrs. American US 2015, в котором принимала участие упомянутая американка бурятского происхождения, организаторам конкурса Mrs. AMERICA ничего неизвестно. «В любом случае победительница этого конкурса не имеет права называться «миссис Америка» или носить любой иной титул соревнования, в котором она не участвовала». Алле Фолсомтогда пришлось оправдываться и говорить, что журналисты перепутали. К сожалению, о конкурсе Mrs. American US 2015 поисковикGoogle, действительно, ничего не сообщает. На вопрос корреспондента «Номер один» по этому поводу Алла пока не ответила.



Недоброжелатели Аллы обвиняют ее в обмане и называют международной аферисткой. Упрекают, что титул Королевы российского инфобизнеса был присвоен ей на «Инфоконференции-2013» соратниками по бизнесу. В настоящее время Алла Фолсом продает тренинги, на которых рассказывает, как из «серой мышки» за определенное количество времени превратиться в настоящую Королеву.



- Любое желание и мечты абсолютно осуществимы. Надо просто разбудить в себе Королеву и позволить ей управлять миром, - говорит она всем желающим ее послушать. Объективности ради надо сказать, что в интернете есть немало тех, кто искренне восхищается Аллой, и столько же разочарованных в Королеве. Люди пишут, что зря потратили деньги, обличают Аллу Фолсом в плагиате и жестком отношении к ученицам. Недоброжелатели и критики даже разместили статьи и видео на этот счет. Но где была бы Королева своей жизни, если бы обращала внимание на всех, кому она не нравится? В Улан-Удэ?



Диляра Батудаева, «Номер один»