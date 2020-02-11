«Газпром» планирует перейти на отечественные процессоры «Байкал»

Тестирование началось еще три года назад

Использовать массово модульные компьютеры российской компании Fastwell, работающие на процессорах Baikal-T1, планирует «Газпром». Согласно сообщению, дочерняя компания газового гиганта «Газпром автоматизации» собирается закупать компьютеры МК150-02 для использования их в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП). Для нового компьютера уже адаптирован программно-технический комплекс «Неман-Р».



По словам генерального директора фирмы «Байкал электроникс», разрабатывающей процессоры «Байкал», еще в 2017 году «Газпром» закупил ряд процессоров для тестирования. У процессора обширные возможности, благодаря чему его можно использовать в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах.

Напомним, в конце декабря 2019 года стало известно, что компания «Т-Платформа», являющаяся материнской для «Байкал электроникс», находится на грани банкротства. Из фирмы уже уволилось 80% сотрудников, по данным CNews. АО «Байкал электроникс» зарегистрировано в январе 2012 года. Соучредители — разработчик «Т-Платформы» и компания «Т-нано». Главный учредитель — «Роснано» с долей в 62,8%.