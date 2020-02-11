11.02.2020
«Газпром» планирует перейти на отечественные процессоры «Байкал»

«Газпром» планирует перейти на отечественные процессоры «Байкал»

Тестирование началось еще три года назад

Использовать массово модульные компьютеры российской компании Fastwell, работающие на процессорах Baikal-T1, планирует «Газпром». Согласно сообщению, дочерняя компания газового гиганта «Газпром автоматизации» собирается закупать компьютеры МК150-02 для использования их в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП). Для нового компьютера уже адаптирован программно-технический комплекс «Неман-Р».

По словам генерального директора фирмы «Байкал электроникс», разрабатывающей процессоры «Байкал», еще в 2017 году «Газпром» закупил ряд процессоров для тестирования. У процессора обширные возможности, благодаря чему его можно использовать в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах.

Напомним, в конце декабря 2019 года стало известно, что компания «Т-Платформа», являющаяся материнской для «Байкал электроникс», находится на грани банкротства. Из фирмы уже уволилось 80% сотрудников, по данным CNews. АО «Байкал электроникс» зарегистрировано в январе 2012 года. Соучредители — разработчик «Т-Платформы» и компания «Т-нано». Главный учредитель — «Роснано» с долей в 62,8%.

 

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