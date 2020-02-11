Проект из Бурятии «Мусор из головы» признан лучшим на Дальнем Востоке

Экологический проект стал победителем конкурса в области развития общественных связей «Серебряный лучник»

Оргкомитет и жюри ежегодной национальной премии "Серебряный лучник-Дальний Восток" подвело результаты. Финал конкурса проходил во Владивостоке. Бурятию в финале представляли два проекта - "Конкурс социальных проектов в Окинском и Муйском районах Республики Бурятия ПАО "Бурятзолото" (Nordgold), автор Бато Эрдынеев, ПАО "Бурятзолото", и проект "Мусор из головы", автор Чингис Болотов, РМОТО КВН Республики Бурятия. Бурятский PR-проект на тему экологии "Мусор из головы" признан лучшим на Дальнем Востоке.- Если уж совсем подробно, то мы стали лучшими в номинации "Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ, - уточняет руководитель проекта Чингис Болотов.Защита проектов-финалистов проходила в минувшие выходные. В ней принимали участие такие корпорации, как Nordgold, Газпром, правительство Сахалинской области, Почта России, МТС и другие.Проект "Мусор из головы" направлен на экологическое воспитание и образование жителей и туристов побережья озера Байкал. Активисты движения придумывали все новые и новые форматы обращения к общественности, чтобы достучаться до людей. Так, ребята снимали видеоклипы, организовывали различные перформансы, запустили экологический челлендж, объединивший многих российских знаменитостей, и даже устраивали аукцион по продаже собранных на побережье отходов. К экологическому проекту бурятских волонтеров привлекли, к примеру, такие знаменитости, как Азамат Мусагалиев (шоу «Однажды в России, ТНТ), Владимир Селиванов («Реальные пацаны») и многих других популярных звезд.Работа над проектом будет продолжаться.Напомним, в декабре 2019 года проект "Мусор из головы" признали лучшим Добровольческим проектом на общественно-деловой премии "Звезды Дальнего Востока" в Москве. Ребята получили общественно-деловую премию за вклад в развитие региона.Фото: из личного архива Ч. Болотова