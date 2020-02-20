Бурятский самолет "Байкал" хотят испытать в Красноярском крае

До конца года должен быть представлен образец для статических испытаний

Красноярский край станет пилотным регионом для эксплуатации новых российских самолётов, в том числе и многоцелевого "Байкал". Об этом стало известно во время специального совещания, где представители российских авиастроительных компаний презентовали свои разработки.В том числе там был представлен легкий многоцелевой самолёт «Байкал» на 7–9 мест. Самолет "Байкал" разрабатывает компания из Улан-Удэ "Байкал-Инжиниринг", которая осенью прошлого года выиграла конкурс Минпромторга. По условиям конкурса к декабрю этого года должен быть представлен образец для статических испытаний. Сейчас завершена разработка общего вида и эскизно-технической документации самолёта.Воздушные суда придут на замену Ан-2. Образцом для создания стал ТВС-2ДТС. Новое воздушное судно разрабатывают для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных пассажирских перевозок.

Самолет имеет взлетную массу 7700 кг, что позволяет ему перевозить до 3,5 тонн грузов или 18 — 25 пассажиров с багажом. Установка американского двигателя Honeywell TPE331-12UAN позволила получить крейсерскую скорость в 320 км/ч и максимальную дальность полета в 4500 км. Теоретически такие самолеты можно ставить на не загруженные магистральные линии или линии местного значения.

У «Байкала» уже есть первый заказчик — авиакомпания «Полярные авиалинии», которая планирует получить в 2021 году первые несколько самолетов и заменить ими работающие сейчас в парке Ан-2 и Ан-3. Интересуются новым самолетом и другие северные российские перевозчики. При этом цена одного такого самолета оценивается в 120 — 180 млн рублей, что вполне сопоставимо с иностранными самолетами того же класса, но меньшей грузоподъемности.