Бурятский самолет "Байкал" хотят испытать в Красноярском крае
До конца года должен быть представлен образец для статических испытаний
Красноярский край станет пилотным регионом для эксплуатации новых российских самолётов, в том числе и многоцелевого "Байкал". Об этом стало известно во время специального совещания, где представители российских авиастроительных компаний презентовали свои разработки.
В том числе там был представлен легкий многоцелевой самолёт «Байкал» на 7–9 мест. Самолет "Байкал" разрабатывает компания из Улан-Удэ "Байкал-Инжиниринг", которая осенью прошлого года выиграла конкурс Минпромторга. По условиям конкурса к декабрю этого года должен быть представлен образец для статических испытаний. Сейчас завершена разработка общего вида и эскизно-технической документации самолёта.
Воздушные суда придут на замену Ан-2. Образцом для создания стал ТВС-2ДТС. Новое воздушное судно разрабатывают для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных пассажирских перевозок.
Самолет имеет взлетную массу 7700 кг, что позволяет ему перевозить до 3,5 тонн грузов или 18 — 25 пассажиров с багажом. Установка американского двигателя Honeywell TPE331-12UAN позволила получить крейсерскую скорость в 320 км/ч и максимальную дальность полета в 4500 км. Теоретически такие самолеты можно ставить на не загруженные магистральные линии или линии местного значения.
У «Байкала» уже есть первый заказчик — авиакомпания «Полярные авиалинии», которая планирует получить в 2021 году первые несколько самолетов и заменить ими работающие сейчас в парке Ан-2 и Ан-3. Интересуются новым самолетом и другие северные российские перевозчики. При этом цена одного такого самолета оценивается в 120 — 180 млн рублей, что вполне сопоставимо с иностранными самолетами того же класса, но меньшей грузоподъемности.
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