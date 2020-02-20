Автомобилистов Бурятии ждут позитивные перемены

С 1 апреля перестанут сгорать скидки за безаварийную езду





Коэффициент бонус-малус (КБМ) будет сохраняться, даже если автовладелец более года не был вписан ни в один полис ОСАГО.

- Коэффициент бонус-малус – показатель того, насколько часто автовладелец становится виновником аварии. Если водитель не попадает в ДТП, его КБМ снижается и он получает скидку на полис ОСАГО. В случае, если длительное время человек не садится за руль и поэтому не оформил полис ОСАГО, все его скидки, по закону, обнулялись. Теперь при перерыве в вождении КБМ водителя не изменится, - сообщает Национальный банк Бурятии.

Каждый человек может проверить свой КБМ на официальном сайте Российского союза автостраховщиков – именно он ведет единую информационную КБМ. До 2019 года это самостоятельно делали страховые компании.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/transport-i-perevozki/