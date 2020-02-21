Скончался легендарный глава МВД Бурятии

Николай Васильевич Бутуханов ушел из жизни на 97-м году жизни







В Бурятии руководство и личный состав МВД республики, Совет ветеранов ведомства выразили глубокие соболезнования родным и близким генерал-майора милиции в отставке, легендарного фронтовика Николая Васильевича Бутуханова, который скончался сегодня на 97 году жизни, сообщили в пресс-службе ведомства.



Он родился 18 января 1924 года в селе Корсаково Кабанского района. Он прожил большую жизнь, в которой были годы войны, послевоенного восстановления народного хозяйства, руководящая работа в комсомольских и партийных органах.



В январе 1970 года Николай Васильевич Бутуханов был назначен министром внутренних дел Бурятской АССР и прослужил на этом посту более 15 лет. Его спокойствие, рассудительность и опыт боевого офицера позволили достичь невероятных показателей раскрываемости преступлений – в течение десяти лет (с 1975 по 1985 годы) в Бурятии раскрывались все умышленные убийства. Он стал одним из основателей добровольных народных дружин в республике.



Николай Васильевич был принципиальным и требовательным руководителем, но всегда проявлял заботу о личном составе. За период службы подготовил сотни сотрудников правоохранительных органов, талантливых руководителей различных подразделений.



Заслуги Николая Бутуханова отмечены орденами Отечественной войны первой степени, Красной звезды, «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», монгольским орденом «Боевые заслуги», монгольской медалью «Дружба». Николай Васильевич Бутуханов был удостоен званий «Заслуженный работник МВД СССР» и «Почетный гражданин Республики Бурятия».



Фото: МВД по Бурятии/скриншот



