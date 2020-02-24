В Улан-Удэ скончался прославленный дирижер Михаил Балдаев

Вся его творческая жизнь была связана с Бурятским театром оперы и балета

В Улан-Удэ сегодня на 89-м году жизни скончался дирижер, народный артист Бурятии, заслуженный деятель искусств России Михаил Лазаревич Балдаев, сообщила пресс-служба Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова.Вся жизнь Михаила Балдаева была связана с Бурятским театром оперы и балета. Придя в его стены в 1957 году, он поставил за полувековой период более 26 балетных спектаклей, пять оперных постановок и богатый репертуар произведений более чем 20 композиторов. Он был бессменным дирижером легендарного спектакля «Красавица Ангара» на протяжении десятилетий.Михаил Балдаев родился в 1931 году в селе Бур-Янгуты Осинского района Иркутской области в многодетной семье сельского учителя Лазаря Ивановича и его жены Татьяны Семеновны. Музыка окружала его с самого детства: он играл в семейном оркестре, который создал его отец.В возрасте пяти лет Михаил Лазаревич впервые взял в руки музыкальный инструмент. Нотную грамоту он освоил уже будучи студентом музыкального училища Улан-Удэ – учился по классу гобоя и виолончели. Талант и трудолюбие и целеустремленность привели тогда начинающего музыканта к звездной карьере – уже начиная с первого курса Уральской консерватории он работал в Свердловском симфоническом оркестре, где сделал первые шаги в качестве дирижера. Первым профессиональным дирижером в республике Михаил Балдаев стал, закончив Ленинградскую консерваторию им. Римского-Корсакова. Он стал ярким представителем золотой эпохи культуры Бурятии: участник второй и третьей декад бурятского искусства в Москве, лауреат государственной премии Бурятии, награжден медалями за трудовую доблесть и за трудовые отличия.На заслуженный отдых он вышел только в 80 лет. Он успевал все: работать в Театре, преподавать в институте культуры и гастролировать по всей стране.Все, кто знаком с Михаилом Лазаревичем всегда отмечали, что он был не только потрясающим музыкантом, но и надежным другом и товарищем. Он был очень близок с легендарными артистами бурятского балета Ларисой Сахьяновой и Петром Абашеевым – они дружили семьями, ходили друг к другу в гости. В далеких 70-х принимал у себя тогда опальных Мстислава Ростроповича и Галину Вишневскую. Правительство рекомендовало не освещать приезд опальных музыкантов и воздержаться от каких-либо контактов с ними, но Михаил Балдаев все равно принял их у себя.Так же среди товарищей Михаила Балдаева такие известные в музыкальном мире люди как народный артист РСФСР Марк Паверман и народный артист СССР, дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрий Темирканов.Уйдя на заслуженный отдых, Михаил Лазаревич следил за работой Театра оперы и балета, который он покинул во время реконструкции. А в 2016 году на сцене Бурятского театра оперы и балета прошел праздничный концерт в честь 85-летия Михаила Балдаева, в котором принял участие весь коллектив театра.Дирекция, художественное руководство и артисты БГАТОиБ выражают глубокие соболезнования родным и близким Михаила Лазаревича.Церемония прощания состоится 26 февраля с 10 до 12 часов в Бурятском театре оперы и балета им. Г. Цыдынжапова.Фото: pixabay.com и minkultrb.ru