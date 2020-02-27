В Бурятии снижена кадастровая оценка недвижимости на 5 млрд рублей

Оспорить оценку в специальной комиссии при управлении Росреестра удалось почти 70 проц заявителей



Жители Бурятии в 2019 году снизили кадастровую стоимость своих объектов недвижимости в среднем снижена на 69 %. В денежном выражении это составило 5,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Росреестра.



В ней напомнили, что кадастровую стоимость, являющуюся базой для исчисления земельного налога, налога на имущество, а также арендных платежей, можно пересмотреть в досудебном порядке в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Комиссия создана при республиканском управлении Росреестра. В нее можно обратиться с документами, доказывающими наличие ошибки при определении кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости или с заявлением об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере рыночной.



В прошлом году в комиссию поступило 289 заявлений в отношении 352 объектов недвижимости, что на 8,5% больше, чем в 2018 году. Физическими лицами подано 201 заявление, юридическими лицами – 81, органами исполнительной власти и местного самоуправления - 7.



Комиссия рассмотрела 279 заявлений в отношении 336 объектов недвижимости: решение об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости принято в отношении 238 объектов недвижимости, о пересмотре кадастровой стоимости – в отношении 17 объектов недвижимости, о невозможности изменения величины кадастровой стоимости – в отношении 81 объекта недвижимости.



Таким образом, 77 % решений вынесено в пользу заявителей.



Для обеспечения открытости процесса на официальном сайте Росреестра размещена информация о работе комиссии, в том числе протоколы заседаний комиссии и принятые решения, обобщенная информация о принимаемых решениях, обновляемая ежемесячно. Также на сайте управления в фонде данных государственной кадастровой оценки размещен 201 отчет о рыночной стоимости объектов недвижимости, на основании которых приняты решения об определении кадастровой стоимости в размере рыночной.



В республике определение кадастровой стоимости ведется государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки». С учетом того, что в 2020 году центр проводит государственную кадастровую оценку земель, кадастровая стоимость земельных участков в комиссии, может быть оспорена только до конца 2020 года.



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