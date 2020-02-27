Из Улан-Удэ открылся прямой авиарейс до Владивостока

Весной 2020 года из аэропорта Улан-Удэ стартуют авиарейсы до Владивостока. Длительность прямого перелета составит четыре часа.
- С 17 мая открыты продажи прямого рейса Улан Удэ - Владивосток! Авиакомпания «Ангара», так держать! – сообщил коммерческий директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Стоимость билета составит почти 15 тысяч рублей.
Напомним, в 2017 году полёты на направлении Владивосток-Улан-Удэ-Красноярск выполняла авиакомпания «Саратовские авиалинии».
Фото: авиакомпания "Ангара"
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