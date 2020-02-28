На изучение транспортной сети Бурятии потратят полмиллиона долларов

Контракт выиграли москвичи

В Бурятии завершен открытый конкурс по выбору разработчика документов транспортного планирования. Работы за 31,6 млн рублей проведет московская компания.



На выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры выделено 31, 667 млн рублей. Конкурс выиграло общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Проект» (г. Москва).



- Победитель конкурса проведет научно-исследовательскую работу, включающую прогнозирование параметров функционирования транспортной системы, планирование развития инфраструктуры всех видов транспорта, обеспечивающей межрегиональные и межмуниципальные сообщения в границах Республики Бурятия, создание условий для обеспечения комплексного транспортного обслуживания населения Республики Бурятия на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа всеми видами транспорта, - сообщает Минтранс.

Указанные работы планируется выполнить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» до конца июня текущего года.

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