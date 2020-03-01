Организаторы «Байкальской мили»: «Бурятия становится центром мотоциклетного спорта»

С 27 по 29 февраля в Бурятии прошел второй фестиваль скорости «Байкальская миля»

В этом году фестиваль приобрел международный статус. В заездах приняли участие более 110 пилотов из России, Франции, Италии, Ирландии, Бельгии. Зрителям представили мотоциклы, спорткары, багги, карты – модифицированную технику, которая была подготовлена специально для этого события, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Глава Бурятии посетил третий день фестиваля и поприветствовал участников и гостей:- Хочу выразить благодарность энтузиастам, организаторам! Тем, кто сделали такой праздник скорости, спорта и хорошего настроения у нас на Байкале. Конечно, нам всегда приятно встречать гостей. Особенно зимой! Когда у нас пустые гостиницы, а тут приезжают много людей, привозят с собой бизнес для наших местных предпринимателей, для наших жителей. Февраль – у нас теперь не мёртвый сезон, а большое мировое праздничное мероприятие. У нас на Байкале собрались энтузиасты, любители скорости, любители техники, неравнодушные люди. А главное, что и организаторы и мы уделили самое пристальное внимание экологической безопасности мероприятия, - рассказал Алексей Цыденов.По словам организаторов, спорт не является основной целью мероприятия. На первом месте – экология, затем безопасность участников и гостей, далее хорошее настроение, а на четвертом месте – спорт. Для обеспечения экологической безопасности организаторы предусмотрели разные меры предотвращения утечек масла или бензина, но в случае если утечки все-таки произойдут – есть служба, которая зачистит место специальными абсорбентами, соберет и увезет на утилизацию результаты протечки. В целом же, организаторы пообещали оставить после себя участок чище, чем он был до начала фестиваля.Участников гонок встретили две трассы. Первая трасса имеет длину 1642 метра, равную глубине озера Байкал (1 миля 100 футов), в конце которой расположена система регистрации выходной скорости и полосы торможения длиной 1609 метров (1 миля). Она предназначена для установления максимальной скорости на дистанции 1 миля. Вторая трасса – короче. Она состоит из разгонной полосы длиной 201,33 метра (1/8 мили) с системой регистрации максимальной скорости и полосы торможения длиной 600 метров.Главный организатор мероприятия Дмитрий Хитров рассказал, что второй фестиваль собрал в четыре раза больше гостей.- Это наше второе мероприятие и у нас в 4 раза больше гостей. У нас вертолет, который вы скоро увидите, поставил новый рекорд России. У нас прекрасное настроение, за что я хочу поблагодарить гостеприимную Бурятию и Правительство республики, потому что без них ничего этого бы не состоялось, спасибо Байкалу, за то, что принимает нас здесь. И вообще Бурятия становится этаким центром российского мотоциклетного спорта. В прошлом году здесь проходило ралли «Шелковый путь», этой осенью здесь планируется чемпионат России по экстремальному индору, и, конечно, наше детище – «Байкальская миля», которое уникально в своем роде, - отметил со сцены Дмитрий Хитров.Фото: пресс-служба правительства Бурятии