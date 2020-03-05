В Бурятии запретили вырубать кедр

По крайней мере, в промышленных масштабах





Вопрос по незаконной вырубке кедра в Бичурском районе подняли сегодня депутаты Хурала Бурятии. Напомним, как писал недавно «Номер один», в начале декабря 2019 года в местности Подувалистая на одной из делян была обнаружена незаконная вырубка кедра . После того как МВД отказало в возбуждении уголовного дела по факту порубки, жители района обратились в Общественную палату. В итоге дело приобрело нешуточный резонанс.

- Нам всем известно, что лес – наше богатство, а кедр – наш кормилец, – говорил на сегодняшней сессии депутат Олег Федоров.Он рассказал о том, как жители Малого Куналея были возмущены вырубкой кедра, как провели сход, где было заявлено, что вырубили всего 150 кубометров. Однако после выезда на место стало известно, что ущерб составляет примерно 1000 кубометров.- В дальнейшем чтобы подобных случаев не возникало, необходимо создать либо комиссию, либо рабочую группу при правительстве, либо на базе экономического комитета Хурала. Чтобы на тормозах все это не спустилось, и чтобы в дальнейшем таких инцидентов не было, - предложил Олег Федоров.Однако, по словам главы Бурятии Алексея Цыденова, который воспользовался правом выступить на сессии, необходимости в создании такой группы либо комиссии нет.- У нас решение уже есть: кедр рубить в промышленных объемах нельзя. Если среди тысячи кубов один кедр попадет – то надо смотреть. Но в промышленных объемах – нельзя, - заверил он депутатов.Фото: «Номер один»