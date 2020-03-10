В Забайкалье пресекли канал крупной контрабанды сотовых из Китая

Китаец и россияне незаконно ввезли из КНР около 3 тысяч Apple и Samsung



Канал контрабандного ввоза из Китая сотовых телефонов пресекли сотрудники Читинской таможни. Преступная группа, состоящая из жителей Забайкальского края и гражданина КНР, ввозила из КНР коммерческие партии телефонов известных торговых марок без уплаты таможенных платежей, сообщили в пресс-службе таможни.



Таможенники установили, что с 2015 года по 2019 год гражданин КНР организовал канал незаконного перемещения партий мобильных телефонов торговых марок Apple и Samsung. Телефоны ввозились гражданами России за денежное вознаграждение под видом товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей. В дальнейшем телефоны направлялись для реализации в крупные города России.



Как рассказал заместитель начальника Читинской таможни по правоохранительной деятельности Алексей Рожнов, таможенники провели розыскные мероприятия в Чите и Забайкальске. В результате у подозреваемых в местах хранения обнаружены и изъяты 2839 сотовых телефонов Apple и Samsung и запасные части к ним. Установлено, что сотовые телефоны таможенное оформление не проходили и были ввезены в Россию без уплаты таможенных платежей.



Общая рыночная стоимость мобильных телефонов и комплектующим к ним - более 35 млн рублей. Сумма неуплаченных платежей за их ввоз составила около 6 млн рублей.



В отношении группы лиц Читинская таможня возбудила уголовное дело по части 4 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору». По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Фото: dvtu.customs.ru

