Летчики из Казахстана освоили в Улан-Удэ пилотирование Ми-171А2

У-УАЗ поставил первый вертолет Ми-171А2 в Казахстан в начале 2019 года



Экипажи из Казахстана прошли на базе авиационного учебного центра Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (Ростех) обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки на вертолет Ми-171А2. Обучение проходило в рамках контракта на поставку первого Ми-171А2 для Казахстана, сообщили в пресс-службе предприятия.



Первый вертолет Ми-171А2 был поставлен в Казахстан в начале 2019 года. Летчики из Казахстана, получившие опыт практической эксплуатации Ми-171А2, отмечают хорошие пилотажные качества, стабильность выполнения полета, практически полное отсутствие вибраций на всех режимах.



«Авиационный учебный центр предприятия был валидирован в 2019 году в уполномоченном органе гражданской авиации Казахстана. Согласно авиационным правилам Казахстана, летчики из этой страны, будут ежегодно повышать свою квалификацию с целью обеспечения безопасности полетов. В дальнейшем также запланирована ежеквартальная подготовка на тренажере Ми-171А2, – подчеркнул управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. – Следует отметить, что более 90% поставок завода сопровождается обучением специалистов эксплуатанта».



Вертолет Ми-171А2 является самой современной модификацией машин типа Ми-8/17. Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования, изготовленного по принципу «стеклянной кабины», позволяет сократить состав экипажа до двух человек. При обучении летного состава особое внимание уделяется порядку и правилам эксплуатации оборудования кабины вертолета и его систем, управлению ресурсами кабины экипажа (CRM), авиационной связи и радиотелефонии и их летной эксплуатации.



Программа обучения включает дисциплины по изучению конструкции вертолета Ми-171А2, летной эксплуатации, авиационного и радиоэлектронного оборудования, в том числе, новой силовой установки - двигателей ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления типа FADEC, вспомогательной силовой установки.



По завершении обучения на основании результатов проведенных экзаменов специалистам выдаются удостоверения установленного образца.



Авиационный учебный центр (АУЦ) был создан в 2007 году. В 2012 году введен в эксплуатацию и сертифицирован комплексный тренажер вертолета Ми-8АМТ (Ми-171). Тренажер изготовлен с использованием уточненных уравнений движения. В результате полет на тренажере максимально приближен к реальному полету. В 2019 году АУЦ получил от Росавиации сертификат, который подтвердил соответствие авиационного учебного центра действующим в России Федеральным авиационным правилам. В 2019 году на базе авиационного учебного центра обучились 230 человек из числа летно-технического состава Российской Федерации и других стран. Теоретические и практические занятия составили 4080 часов, тренажерная подготовка проведена в объеме 900 часов.



Фото: «Вертолеты России»

