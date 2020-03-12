Глава Роспотребнадзора Бурятии выступил с экстренным обращением

Поводом для этого стало распространение коронавируса







Главный государственный санитарный врач Республики Бурятия, руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареева выступил с обращением к жителям республики. В нем он настоятельно призывает граждан принять ряд мер в связи с распространением коронавируса. Публикуем текст обращения полностью:

География распространения болезни, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), расширяется. Случаи заболевания зарегистрированы в 108 странах мира с общим количеством заболевших более 118 тысяч человек. И эти цифры ежедневно растут.В Бурятии проводится полный комплекс мероприятий, необходимых для предупреждения завоза и распространения заболевания на территории республики.Вместе с тем, эффективность этих мероприятий во многом зависит именно от нас с вами! Наши с вами действия, сознательность и понимание ответственности за здоровье близких и окружающих людей – это то, что поможет уберечь от заболевания.Для этого мы убедительно просим граждан при возвращении из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран сразу же обращаться на «горячую линию» по телефону 8 (3012) 37 95 32, организованную при Министерстве здравоохранения республики. Медицинским работникам необходимо сообщить сведения о месте и дате своего прибытия в республику, а также контактную информацию. Это позволит нам установить медицинское наблюдение и, в случае появления признаков респираторного заболевания, организовать весь комплекс противоэпидемических мероприятий.Особое ваше внимание обращаю на действия при появлении первых признаков респираторной инфекции после возвращения в республику. В такой ситуации гражданам необходимо оставаться дома и незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. При обращении в обязательном порядке сообщить информацию о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).Всем гражданам в целях профилактики необходимо по возможности воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусной инфекции.Находясь в дома, в республике, очень важно соблюдать простые правила гигиены: тщательно и регулярно мыть руки с мылом и водой, дезинфицировать (протирать) спиртовыми салфетками гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, ограничить по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.Соблюдение всех этих рекомендаций поможет вам сохранить свое здоровье, уберечь своих родных и близких, окружающих людей. Будьте здоровы! Берегите себя!Фото: «Номер один»