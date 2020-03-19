Чиновник мэрии Улан-Удэ ответит за площадь Славы

Благоустройство объекта провели некачественно и не в срок





Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии в ходе мониторинга выявили нарушения при благоустройстве площади Славы в Улан-Удэ. По итогам прокурорской проверки по сигналу общественников в отношении руководителя комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ возбуждено дело об административном правонарушении.