Чиновник мэрии Улан-Удэ ответит за площадь Славы

Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии в ходе мониторинга выявили нарушения при благоустройстве площади Славы в Улан-Удэ. По итогам прокурорской проверки по сигналу общественников в отношении руководителя комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ возбуждено дело об административном правонарушении.
Как выяснилось в ходе проведенного в ноябре 2019 года рейд, часть работ на объекте не была завершена, а на некоторых только что установленных элементах уже имелись следы коррозии.
О выявленных нарушениях общественники уведомили администрацию Улан-Удэ. Комитет городского хозяйства сообщил о том, что с их стороны была проведена работа с подрядной организацией по устранению нарушений, однако ответ чиновников активистов не устроил.
Напомним, торги на благоустройство площади Славы прошли 28 июня 2019 года. Их заказчиком выступал Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Стоимость работ оценили в 33,8 млн рублей. В аукционе приняла участие только одна компания, она же и была признана победителем. Это иркутское ООО «БайкалСнабСтрой» (на тот момент компанией владел Галуст Пилосян).
Однако по неизвестным причинам победитель торгов внезапно передумал подписывать контракт и подал в Арбитражный суд Бурятии иск к Комитету городского хозяйства. В нем сообщалось, что заявку «БайкалСнабСтроя» необоснованно допустили к торгам, поскольку к ней не было приложено решение об одобрении крупной сделки от учредителей.
Такой поворот поставил под угрозу реализацию широко разрекламированного проекта к намеченному сроку – 1 сентября, незадолго до выборов мэра города. Однако, чиновникам все же удалось каким-то образом убедить победителя торгов взяться за выполнение работ
. В итоге 16 июля контракт был подписан. На его исполнение у подрядчика оставалось ровно полтора месяца.
За это время выполнить работы не удалось. Так, согласно отчету чиновников, по состоянию на 21 сентября было выполнено лишь 75%
предусмотренных контрактом работ.
Между тем, как сообщили в ОНФ, заказчик никак не отреагировал на срыв сроков подрядчиком – фирма не была оштрафована или привлечена к иной ответственности.
По всем нарушениям активистами Народного фронта был направлен запрос в прокуратуру Бурятии для принятия мер.
По итогам проверки 18 декабря мэру Улан-Удэ внесли представление об устранении выявленных нарушений. По вопросу изменения сроков контракта прокуратура возбудила административное дело в отношении руководителя комитета городского хозяйства.
«Подобное излишне лояльное отношение заказчика к подрядчику недопустимо. Вместо того, чтобы требовать от подрядчика соблюдение условий контракта, заказчик всячески идет ему на уступки и, нарушая закон, продлевает срок выполнения работ, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко. – В результате работы выполнены низкого качества и с затягиванием срока сдачи объекта, а бюджет города недополучил доход в виде штрафа за ненадлежащее исполнение контракта».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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