Профилактика коронавируса в банкоматах не скажется на их работе

В Бурятии работают более 1000 банкоматов, четверть из них настроены в режиме рециркуляции купюр



Филиалы всех российских банков в Бурятии выполнят рекомендации ЦБ по мерам предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Особой проблемы все это не составит - клиенты не заметят того, что наличные выдаются им купюрами, которые прошли своеобразный «карантин» от коронавируса.



«В настоящее время на территории Бурятии действует более тысячи банкоматов. Из них только 25% с замкнутым циклом обращения денег. В таких банкоматах внесенные клиентами купюры не инкассируются в банк, а сразу выдаются другим клиентам. После отключения режима рециркуляции устройства работают как обычные банкоматы – то есть выдают банкноты, прошедшие обработку в банке. Мера направлена на снижение риска распространения коронавирусной инфекции при использовании наличных денег», - комментирует Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.







В частности, перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока*, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.



Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.



Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами.



Исполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) при использовании наличных денег.



Фото: pixabay.com Филиалы всех российских банков в Бурятии выполнят рекомендации ЦБ по мерам предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Особой проблемы все это не составит - клиенты не заметят того, что наличные выдаются им купюрами, которые прошли своеобразный «карантин» от коронавируса.«В настоящее время на территории Бурятии действует более тысячи банкоматов. Из них только 25% с замкнутым циклом обращения денег. В таких банкоматах внесенные клиентами купюры не инкассируются в банк, а сразу выдаются другим клиентам. После отключения режима рециркуляции устройства работают как обычные банкоматы – то есть выдают банкноты, прошедшие обработку в банке. Мера направлена на снижение риска распространения коронавирусной инфекции при использовании наличных денег», - комментирует Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России. Как сообщал «Номер один» , Банк России рекомендовал кредитным организациям соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Соответствующее информационное письмо было опубликовано на сайте Банка России.В частности, перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока*, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами.Исполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) при использовании наличных денег.Фото: pixabay.com