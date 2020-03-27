В Бурятии на лучницу написали заявление за призывы заниматься спортом

Спортсменку в карантине навестили люди в погонах





Известную спортсменку Татьяну Андриевскую, которая находится в карантине, посетили полицейские, чтобы проверить анонимную жалобу. Напомним, Татьяна Андриевская - двукратная чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира и множественный призер кубков мира по стрельбе из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Лучница вернулась в Улан-Удэ из Казахстана и сейчас находится на карантине. В эти дни к ней нагрянули полицейские, однако, как оказалось, причина визита – не контроль за соблюдением карантина, а жалоба неизвестного лица.

- Оказывается, на меня поступило анонимное заявление в министерство. Якобы я нарушаю карантин – сидя дома, по Интернету призываю людей заниматься спортом. Это очень смешно звучит, ведь спортом можно заниматься и дома. Так же как это делаю и я, - рассказала спортсменка.

Напомним, всего за весь период под медицинское наблюдение в Бурятии было взято 1113 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. На 27.03.2020 под медицинским наблюдением находится 610 чел. Из них 10 чел. (8 – граждан КНР, 2 – Японии) изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка). За остальными гражданами осуществляется медицинское наблюдение на дому, выдано 120 листков нетрудоспособности.

На «горячую линию» Минздрава РБ для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (телефон 8-3012-37-95-32), всего поступило 453 звонков, из них за последние сутки - 33.

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