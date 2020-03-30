Жители Улан-Удэ шлют продукты врачам, борющимся с COVID-2019

В Улан-Удэ уже 110 врачей, медсестер и санитарок находятся в вынужденном карантине
в Республиканской клинической инфекционной больнице в связи с поступающими туда больными новой короновирусной инфекцией ( COVID-2019). Всего в стационаре на сегодняшнее утро находилось 60 пациентов, но это количество может вырасти.
Как сообщила «Номеру один» главный врач больницы Татьяна Сымбелова, большинство персонала, находящегося сегодня в бессрочном карантине, это люди молодого возраста, пожилых врачей перевели в другие отделения, которые не соприкасаются к контактными по короновирусу.
Врачам приходится работать в условиях сильного психологического стресса, поскольку число пациентов растет, люди работают в противочумных костюмах, которые можно снять только в санитарной зоне перед тем, как провести санобработку. Потому верхнюю защитную одежду и маски можно снимать только в конце смены. Как мы уже сообщали, живут медики в подвале здания, который переоборудовали под общежитие. Поэтому очень важна в такое непростое время поддержка региональных властей и неравнодушных жителей Бурятии, оказывающих посильную помощь медикам, находящимся на передовой борьбы с тяжелой болезнью.
«Мы обеспечиваем питание за счет нашего пищеблока, и недавно глава республики Алексей Цыденов распорядился профинансировать его за счет республиканского бюджета, - говорит Татьяна Сымбелова. - Очень отрадно, что нас не забывают и коммерческие организации и предприниматели, поставляющие в больницу продукты».
Речь идет о фруктах, кондитерских изделиях, буузах и других продуктах, которые призваны скрасить пусть и качественную, но все же больничную еду. Помощь поступает от предпринимателей Вадима Бредния, Дениса Гармаева и других. Как отмечают в больнице, любая помощь больнице сегодня важна.
«Мы благодарим горожан за ту поддержку, которая нам оказывается, большое спасибо»,- говорит главврач больницы.
Напомним
, что по состоянию на утро 30 марта в Бурятии зарегистрировано 13 подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Фото: pixabay.com
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