Бурятия вышла на шестое место в России по числу заболевших коронавирусом

В соседних регионах обстановка пока более спокойная





Бурятия заняла шестое место в России по числу заболевших коронавирусом, следует из данных сайта coronavirus-monitor.ru.

У наших соседей дела пока обстоят намного лучше. Так, в Иркутской области официально зарегистрировано лишь двое больных коронавирусом, а в Забайкальском крае сейчас их вообще нет. Единственный больной, зафиксированный в этом регионе, уже вылечился.



