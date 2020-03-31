Бурятия вышла на шестое место в России по числу заболевших коронавирусом

Бурятия заняла шестое место в России по числу заболевших коронавирусом, следует из данных сайта coronavirus-monitor.ru.
Подавляющее число заражений выявлено в Москве – 1226. Второе место у Московской области (119 случаев), далее следует Санкт-Петербург (50), Свердловская область (24) и Республика Коми (22.) Шестое место заняла Бурятия с 19-ю заболевшими
. Отметим, что в эту статистику не вошли шесть граждан с подозрением на коронавирус. Их анализы направлены в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, но подтверждения диагноза по ним пока нет.
У наших соседей дела пока обстоят намного лучше. Так, в Иркутской области официально зарегистрировано лишь двое больных коронавирусом, а в Забайкальском крае сейчас их вообще нет. Единственный больной, зафиксированный в этом регионе, уже вылечился.
Всего в России зарегистрировано 1848 больных коронавирусом. 16 из них умерли, 119 вылечились.
На этом фоне режим самоизоляции из-за распространения коронавируса вслед за Москвой и Подмосковьем объявили власти более двадцати российских регионов, этот процесс продолжается. Обязательный домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей вне зависимости от возраста. Дома разрешается покидать только для обращения за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку.
Фото: pixabay.com
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