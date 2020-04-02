В Улан-Удэ ушел из жизни художник Иннокентий Налабардин

Прощание перенесено на 6 апреля из-за карантина по коронавирусу

В Улан-Удэ на 87-м году жизни 31 марта скончался заслуженный художник России Иннокентий Григорьевич Налабардин. Прощание в связи с карантином перенесено на 6 апреля. Дополнительная информация будет сообщена позже, сообщили в министерстве культуры Бурятии, которое выразило соболезнования родным и близким мастера.Иннокентий Григорьевич Налабардин родился 19 апреля 1933 года в Улан-Баторе, куда с семьей выехал его отец Григорий Тимофеевич на строительство промышленного комбината. Предки Налабардиных были родом из Кяхты из зажиточного мастерового сословия, которые занимались плотницким и кузнечным делом. Проработав по контракту в дружественной Монголии несколько лет, семья переехала в Улан-Удэ.В 1949 году он поступил в Иркутское художественное училище. Преподавателями в училище были известные художники-педагоги Б.И. Лебединский — ученик А. Рылова, В. Матэ, Н. Рериха, А.П. Жибинов — ученик П. Филонова, А.П. Крылов. Во время учебы в училище в 1952 году И. Налабардин был призван на срочную службу в ВМФ. Отслужив в военном флоте, он демобилизовался и вернулся в родное училище, которое успешно окончил в 1957 году, написав дипломную работу по теме, ставшей ему близкой за три года службы «В матросском кубрике».Вернувшись в Улан-Удэ после училища, Иннокентий Налабардин поступил на работу в Художественный фонд Союза художников Бурятии. В это время Союз художников активно готовился ко II декаде Бурятского искусства в Москве в 1959 году. Иннокентий Налабардин участвовал с произведениями небольшого размера «Галинушка» и «Рыбак». Участие в выставке такого ранга при тщательном отборе художественного совета было серьезным экзаменом для начинающего художника, который он отлично выдержал. Вдохновленный, он много работал. За десятилетие после выставки он написал светлые, пленэрные этюды («Девушка», «Солнечный день» 1962, «Вечер в степи» 1962, «Школьный крольчатник» 1963), в которых отразились жизнерадостность и оптимизм автора.И в это же время художник написал психологический автопортрет («Раздумье. Автопортрет» 1962), в котором отобразил свои размышления о новых формах и приемах выразительности, о своем творческом пути.В 1964 году он был принят в Союз художников Бурятии, а в 1967 году написал многофигурные полотна, посвященные теме исторического прошлого («Балтахинов», 1967) и городской пейзаж («Утро», 1967). Живо и современно смотрится городской мотив в стремлении автора запечатлеть сиюминутность обыденного мгновения, подчеркнутые новыми приемами фрагментарности и «стоп-кадра».Одним из этапов творческой деятельности Иннокентия Налабардина в 60-е годы была работа в Бурятском книжном издательстве. Там он познакомился с произведениями известных писателей Бурятии, чьи книги он иллюстрировал. Особенно запомнились ему встречи и беседы с Исаем Калашниковым, который задумал большой роман о жизни и походах Чингисхана. Тогда разговоры с талантливым писателем заронили в душу художника, интересовавшегося историей, зерно большой темы. Ну, а пока перед молодым человеком стояли другие цели и задачи. В 1968 году Иннокентий Налабардин поступил в Московский полиграфический институт, который окончил в 1974 году. Его дипломной работой было оформление и иллюстрирование книги бурятского писателя Жамсо Тумунова «Степь проснулась».После окончания института он еще некоторое время работал в книжном издательстве, но его влекла живопись. Он ушел из книжного издательства и посвятил себя свободному творчеству. Художник работал в разных жанрах: портрете, пейзаже, исторической картине. В 1970-1990-е предпочтение отдавал пейзажу.Художника всегда интересовала историческая тема, особенно история родного края: героические события революционного периода и гражданской войны, не отраженный в изобразительном искусстве поход хори-бурят к Петру I, время правления Чингисхана. В 1980-е годы (в 1978 году была издана книга Исая Калашникова «Жестокий век») Иннокентий Налабардин вновь обратился к теме Чингисхана. Изучал материал о великом полководце, ездил четыре раза в Монголию, чтобы увидеть ландшафт, на фоне которого рос и мужал великий полководец. Каждый раз из поездок он привозил подготовительные эскизы, которые помогали в воплощении грандиозного замысла — создание крупноформатного триптиха «Из глубины веков».Первый вариант триптиха «Из глубины веков» автор закончил в 1990-е годы. В 2006 году И. Налабардин подарил произведение Музею изобразительного искусства Монголии имени Дзанабадзара после персональной выставки. А в 2019 году в честь 75-летия Художественного музея им. Ц. Сампилова художник преподнес в дар один из вариантов известной работы.Произведения Иннокентия Налабардина хранятся в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова, в Шушенском мемориальном музее В. И. Ленина, в Музее Н.И. Фешина в США, в частных коллекциях России и за рубежом.Фото: pixabay.com и minkultrb.ru