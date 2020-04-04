В Бурятии пятеро пациентов с коронавирусом попали в реанимацию

Всего в республике 35 лабораторно подтвержденных случаев



В Бурятии на 04.04.2020 зарегистрировано 35 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1053 человек, все лабораторно обследованы. У 4 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, г. Новосибирск. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 33249 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.



Всего в стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» на 8:00 ч. 04 апреля находится 72 чел., из них с новой коронавирусной инфекцией - 34 больных, в том числе 6 детей с COVID-19 – все легкой степени тяжести, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится 5 взрослых пациентов. Из них одна - 73-летняя женщина - на искусственной вентиляции легких.



Всего за весь период госпитализировано 159 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 87 чел. выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.



В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» на 04.04.2020 проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 3488 человек (4908 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



С 28.03.2020 дополнительно лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в лаборатории ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой». На 04.04.2020 проведено всего исследований у 806 человек (в т.ч. за последние сутки – 134 чел.).



Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 901 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 10883 обращения). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Напоминаем, что по вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.



Фото: «Номер один»



