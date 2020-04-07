Генпрокуратура РФ заинтересовалась дороговизной полезных продуктов

Генеральная прокуратура РФ поручила ФАС России дать правовую оценку обоснованности роста цен на продукцию, способствующую укреплению иммунитета, сообщил сайт надзорного ведомства.
Таков результат мониторинга ситуации, связанной с завышением цен на продукты питания в условиях распространения коронавирусной инфекции. После анализа сведений, размещенных в интернете, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны. «Это может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия», - отмечают в Генпрокуратуре.
Далее при необходимости возможно пресечение нарушений антимонопольного законодательства и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
Как сообщал «Номер один»
, в Бурятии также зафиксирован резкий рост цен на лимоны и имбирь. По информации из соцсетей, стоимость килограмма лимонов сейчас достигает 600 руб, а цена кило имбиря взлетела до 2-3 тыс. В минпромторге республики пояснили, что рост цены на лимоны, в том числе, обусловлен еще январским запретом на ввоз цитрусовых из Китая. На территории России они не производятся, как и имбирь. Ажиотажный спрос, изменения курса доллара, импортное происхождение, закрытие границ некоторых государств-поставщиков повлияли на рост цен. При этом, лимон и имбирь не являются товарами первой необходимости. Следовательно, цены на них административно не контролируются. Судя по всему, в Генпрокуратуре настроены не так благодушно.
Фото: pixabay.com
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