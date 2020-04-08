В Бурятии число больных COVID-2019 выросло до 54

В больнице находятся 91 человек, включая 11 детей



В Бурятии на 8 апреля зарегистрировано 54 подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Напомним, накануне их было 50.



Круг контактных лиц составляет сегодня 2188 человек, все лабораторно обследованы. Еще у восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции – анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).



Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сегодня на 8:00 находятся 91 человек. С новой коронавирусной инфекцией - 49 больных, умер 1 человек. На госпитализации находится 11 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 15 человек, из них старше 65 – 5 человек. В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов, больных на аппарате ИВЛ нет. Все заболевшие лабораторно обследованы, 112 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов анализов



За весь период госпитализировано 203 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 112 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, один человек умер.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 70 820 кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.



В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 4648 человек (6226 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.





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