«Бурятзолото» приглашает жителей Бурятии принять участие в викторине о Великой Отечественной войне

Она пройдет с 9 апреля по 9 мая





ПАО «Бурятзолото», входящее в состав международной золотодобывающей компании Nordgold, к 75-летию Победы запустило познавательную викторину о Великой Отечественной войне для жителей Бурятии.



Викторина состоит из 75 вопросов и проводится при информационной поддержке издания «Номер Один». Принять в ней участие с 9 апреля по 9 мая может любой желающий из Бурятии – для этого достаточно перейти по ссылке на страницу викторины https://nordgoldpobeda75.ru , зарегистрироваться и начать отвечать на вопросы.





Викторина разработана в честь грядущего 75-летия Победы и призвана в Год памяти и славы приобщить жителей региона к истории Великой Отечественной войны. Организаторы приглашают к участию в викторине школьников, студентов и взрослое поколение.«Текущий год объявлен Годом памяти и славы, и у него есть замечательный девиз «Гордиться – значит знать!». Мы должны знать о том, какой непомерной ценой, отвагой, стойкостью, любовью к Родине была достигнута победа в Великой Отечественной войне. Мы не имеем права забывать или вообще ничего не знать о событиях той войны», рассказал заместитель операционного директора Nordgold, руководитель ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин.- Викторина не только для эрудитов и знатоков истории, а для всех нас. Она содержит как легкие вопросы про общеизвестные факты, на которые можно будет ответить сиюминутно, так и более сложные, требующие расширенных исторических знаний о ВОВ. Возможно, что в поисках ответов придется заглянуть в учебники истории, погрузиться в энциклопедии или прибегнуть к Интернет-ресурсам. Помните, попытка будет только одна, запаситесь временем и источниками информации, - рекомендуют организаторы викторины.Победителями станут первые 25 участников, которые верно и быстрее всех ответят на все 75 вопросов. В качестве призов они получат сертификаты номиналом по 3000 рублей на покупки в магазинах федеральной торговой сети.Принять участие в викторине могут только жители трёх российских регионов, где компания Nordgold ведёт свою операционную деятельность – Амурской области, республики Саха (Якутия) и Бурятии.