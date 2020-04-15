В Улан-Удэ отремонтировали десять аппаратов ИВЛ

Бесплатную помощь медикам оказывает Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение



Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО), специализирующееся на производстве высокоточного оборудования, отремонтировало 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Таким образом, предприятие Ростеха оказывает помощь врачам в борьбе с коронавирусом, причем делает это безвозмездно, отметили в пресс-службе госкорпорации.



В У-УППО в общей сложности поступило 14 аппаратов ИВЛ из городских и республиканских медучреждений, из них 10 отремонтированы, семь переданы в Центр медицины катастроф. Также полностью восстановлено два компрессора в комплектах ИВЛ. Еще два аппарата восстановлению не подлежат, два остаются в ремонте, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Бурятии.



По словам руководителя У-УППО Владимира Лучникова, это аппараты, которые долгое время не эксплуатировались и находились на консервации.



«Неполадки все стандартные, в основном выходят из строя компрессоры, манометры, клапаны, смесители, различные сенсоры и датчики. На протяжении всего процесса – от поиска неисправности до тестирования, мы консультируемся с медицинскими работниками. По завершению ремонта аппарат передается в медучреждение. Далее уже само медицинское учреждение производит поверку в специальной организации, обладающей на это соответствующей лицензией, и получает допуск к эксплуатации. Все, что мы делаем, мы делаем бесплатно. Это наш вклад в помощь медикам и в борьбу с опасным вирусом», – подчеркнул Владимир Лучников.



Фото: rostec.ru

