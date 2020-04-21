В МВД Бурятии опровергли информацию о бунте в обсерваторе

Автора фейка устанавливают





МВД Бурятии опровергло информацию, появившуюся 21 апреля в одном из местных телеграмм-каналов о якобы массовом нарушении общественного порядка в обсерваторе в поселке Сотниково и вызове туда сотрудников полиции и Росгвардии.