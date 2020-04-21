В МВД Бурятии опровергли информацию о бунте в обсерваторе

МВД Бурятии опровергло информацию, появившуюся 21 апреля в одном из местных телеграмм-каналов о якобы массовом нарушении общественного порядка в обсерваторе в поселке Сотниково и вызове туда сотрудников полиции и Росгвардии.
«Нарушений общественного порядка в данном учреждении не зарегистрировано. Автор, разместивший заведомо недостоверную информацию в сети интернет, устанавливается», сообщили в пресс-службе полиции.
В МВД напомнили, что согласно п. 9 ст. 13.15 КоАП РФ за распространение в СМИ, а так же в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 тыс. рублей. В отдельных случаях данное деяние может быть квалифицировано в соответствии с положениями уголовного законодательства.
Напомним, в обсерваторе в Сотниково вчера были размещены вахтовики, вернувшиеся в Бурятию с Ямала. У 23 из них была выявлена коронарирусная инфекция. Больных удалось перехватить еще на въезде в Бурятию
.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?