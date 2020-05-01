На посту на выезде из Улан-Удэ образовалась пробка

Горожане на майские праздники ринулись на Байкал







Проверка температуры и документов у выезжающих из Улан-Удэ на посту на Верхней Березовке привела к образованию автомобильной пробки.

Напомним, пост был создан два дня назад для снижения скорости распространения коронавирусной инфекции из самого крупного очага - Улан-Удэ - на Прибайкальский, Баргузинский и Курумканский районы. Совместная группа из сотрудников ГИБДД Бурятии, мэрии города и медиков круглосуточно дежурит на специализированном посту, организованном на территории брошенного поста ДПС в районе кафе «Кулькисон».





- В первую очередь мы бесконтактно определяем температуру выезжающих из города. Если она высокая, то человек помещается в походный обсерватор и мы вызываем скорую, которая решает, куда направить больного, - сообщил он. - Параллельно мы интересуемся целью визита в районы жителей Улан-Удэ. Если человек, например, направляется на дачу на Байкал, то необходимо иметь с собой паспорт и предварительно зарегистрироваться на интернет-портале «Работающая Бурятия». Либо предоставить документы, удостоверяющие право собственности или аренды строения или земельного участка.





Несмотря на то, что работа поста организована в целом неплохо, при выезде из Улан-Удэ периодически возникают автомобильные пробки. Судя по всему, поток в ближайшие дни будет увеличиваться, поскольку горожане стремятся покинуть город на майские праздники.





Как сообщил попросивший не называть его имя сотрудник администрации Улан-Удэ, работа на посту идет по двум основным направлениям.Фото: «Номер один»