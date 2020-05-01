Из-за вспышки коронавируса на авиазаводе в Улан-Удэ остановлены два цеха

Заболел 21 сотрудник предприятия, круг контактных почти 400 человек





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, среди работников авиазвода в Улан-Удэ выявлен 21 сотрудник, заболевший коронавирусной инфекцией. Круг контактных лиц составляет почти 400 человек, 356 из которых – сотрудники предприятия, остальные - в домашних очагах.

«Все контактные лица изолированы и находятся под медицинским наблюдением. В домашних очагах сотрудников выявлено 8 человек с новой коронавирусной инфекцией. На сегодня два цеха приостановили деятельность. Проведена дезинфекционная обработка в подлежащих помещениях. Противоэпидемические мероприятия продолжаются», сообщили в Роспотребнадзоре.Фото: пресс-служба правительства Бурятии