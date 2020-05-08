В Улан-Удэ начали строить хоккейный центр стоимостью 1,5 миллиарда рублей

Первые десять лет содержать спортивный объект будет концессионер





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в выездном совещании главы Бурятии по строительству регионального центра по хоккею, который строится на улице Рылеева.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на строительство объекта будет направлено около 1,5 млрд рублей, из которых более 1,1 млрд выделено из федерального бюджета. Объект строится по поручению президента России Владимира Путина, к которому с просьбой о строительстве регионального центра по хоккею обратилась журналистка из Бурятии.- Президент поддержал Бурятию, и нам выделили деньги. Частный инвестор вкладывается в дополнительную часть. И важно отметить, что у нас все спортивные объекты достаточно дорого обходятся для бюджета. И чем их больше, тем нам нагрузка выше. Ледовый дворец для нас будет бесплатный, потому что концессионер полностью берет на себя содержание и эксплуатацию на 10 лет. Это новая для нашей республики форма, когда большие объекты не на содержании бюджета, а на содержании инвестора, - рассказал Алексей Цыденов.По итогам конкурса концессионное соглашение было подписано с ООО «Арена» (г. Барнаул), которое выступает как инвестор, подрядчик и эксплуатирующая компания.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в ледовой арене разместятся два ледовых поля размером 60*30 и 20*45. В спортивном центре будут проходить занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию, керлингу. За час по ледовым полям будет проходить 80 человек. Сейчас в Улан-Удэ существуют шесть мужских хоккейных команд, а это 170 человек. Также есть четыре детские команды, в которых занимается 160 детей.- Такие стадионы востребованы, практически можно проводить международные соревнования. Договариваемся, что работать центр будет минимум десять часов. С 10 до 16 часов - в самое светлое время дня, ледовые поля будут предоставлены бесплатно для занятий детских спортивных школ. Кроме того, здесь будет организован прокат для всех желающих, - подчеркнул Игорь Шутенков.В ледовой арене также разместятся фитнес-центр, шахматный клуб, магазин по продаже спортивной атрибутики и кафе. В настоящее время все работы ведутся по графику: выполнены земляные работы, залито бетонное основание. Металлоконструкции здания изготовит «Улан-Удэстальмост». Строительство центра завершится в 2021 году.Фото: мэрия Улан-Удэ