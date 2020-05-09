«Я ничего не боюсь»: Антон Виноградов о скандальных слухах

Глава полномочного представительства Бурятии в Москве рассказал о своей работе и новых проектах

Он бывший министр инвестиций, а ныне глава полномочного представительства Бурятии в столице страны, москвич, ворвавшийся в местное медиаполе под неодобрительные комментарии критиков и скрытые опасения местных политиков.Одни называли его «приезжим» и «протеже», другие увидели в нем «супергероя для суперреспублики» и даже придумали байку: «Антон Виноградов может зайти в любые двери без приглашения. Будь то Кремль или правительство региона». Что он сам думает об этом, читайте в нашей рубрике «Автопортрет».Баек ходит очень много, в чем-то там есть зерно истины, в чем-то нет. Для любого человека с активной жизненной позицией открыты многие двери, не только для меня. Да, я ежедневно общаюсь с колоссальным количеством чиновников, банкиров и бизнесменов разного уровня. И тут дело, скорее, в цели, эффективности, а не в мужестве. В какой-то момент приходится признать самому себе, что важнее сделать дело, чем пытаться всем угодить.Родился в Киеве. Папа военный, мама учитель русского языка и литературы. Дедушка ученый, доктор социологических наук, профессор, с детства прививал любовь к науке. Семья стандартная, не очень богатая, но всегда уделяли большое внимание учебе, поступлению в вуз, хорошей подготовке, отличным знаниям. При этом родители постоянно говорили, что важнее всех знаний быть хорошим человеком. Учеба даже не так важна, как такие человеческие качества, как доброта, способность прийти на помощь другим людям, открытость, прямота, честность. Меня с детства приучили не врать. Уже в школе у меня было много друзей, был веселым, общительным, умел выстраивать отношения с большим количеством людей. Дружил с ребятами и из младших, и из старших классов, и с одноклассниками.У меня перед глазами был пример моих тети и дяди, работавших в банковской системе, она тогда только развивалась. Где-то уже в восьмом классе появилось желание стать банковским работником, поэтому поступил в университет имени Плеханова, с отличием его окончил и пошел работать в банк. А в раннем детстве хотел стать журналистом. Еще подумывал над профессией переводчика. Была мысль о том, чтобы поступить на факультет иностранных языков и заниматься переводом, но впоследствии понял, что язык это только инструмент, а главная профессия должна быть более осязаемая. Языки все-таки выучил - свободно говорю на английском и немецком. А вот желание получить юридическое образование обусловлено тем, чтобы понимать нормативную базу. Так удобнее выстраивать экономические процессы в соответствии с правовым полем. Интересно было конституционное право, финансовое и уголовное. Считаю, что эти знания и в жизни, и в работе хорошо помогают, расширяют кругозор.С женой мы познакомились на общем мероприятии друзей, если точнее, на шашлыках. С первого взгляда понравились друг другу. У Ольги два образования: инженерное и дизайнерское, плюс она окончила художественную школу. Сейчас занимается дизайн-проектами, пишет картины и параллельно воспитывает детей. У нас их трое. Старший сын Михаил в пятом классе, учит английский и немецкий, интересуется точными науками, хочет стать авиаконструктором. Дочка Элина менее усидчивая, любит общаться с друзьями, занимается рисованием, художественной гимнастикой, скорочтением. А младшему сыну Даниилу только полтора года исполнилось. Знаете, я чувствовал себя абсолютно счастливым человеком каждый раз, когда забирал жену из роддома.В России всегда традиционно были большие семьи, думаю, нужно следовать этим ценностям, создавать крепкую, большую и дружную семью. Много детей - это хорошо, главное, их правильно воспитывать. Учу их самостоятельности, честности, умению дружить.Не понимаю, почему эта тема так часто муссируется массами. Я честно участвовал в конкурсе на вакансию министра инвестиций Бурятии, было осознанное желание перейти из банковской сферы в государственную, прийти в республику и развивать ее. Мне Бурятия очень симпатична с точки зрения людей и потенциала бизнеса. Позже меня поставили на должность главы полномочного представительства Бурятии в Москве, и раз я занял эту позицию, было желание максимально проявить себя в работе. Бурятия не ступень в моей карьере. Нет цели загнать как можно больше инвесторов, получить повышение и уйти. Есть цель максимально реализовать проекты для людей, которые повысят качество их жизни.Я не обращаю внимание на критику, типа «приезжий» или «протеже», а смотрю только на замечания профессионального характера. Если есть замечания к работе, к примеру, «обещано и до сих пор не сделано», да, реагирую, стараюсь ускорить процесс выполнения. Хотя, если честно, мы и так работаем на грани своих возможностей, на максимуме.Привык работать, как в банке, то есть: «Цифры есть — ты идешь вперед, цифр нет — с тобой прощаются». Моя задача не завести инвестора в Бурятию, кинуть его и сказать «давай, дальше сам», мы водим его за руку, помогаем проходить все экспертизы, получать разрешения и так далее. Как выбираю инвесторов? Ну, у меня достаточно обширная наработанная клиентская база в крупных банках. Я работал в ВТБ, МДМ и других банках и стараюсь привлекать проверенные компании с хорошими оборотами, выручкой, имеющие свободные средства для вложений. Хорошим не отказываем. Отказываем тем, кто цели другие ставит, например, брокеры, которые говорят: «мы инвесторы», а сами ищут земельный участок, чтобы кому-то потом перепродать. С посредниками не работаем, только с реальными инвесторами.Что удалось сделать за время моей работы в Бурятии? Центр ядерной медицины строится, бройлерная птицефабрика на стадии подготовки проектно-сметной документации, транспортный логистический терминал в Кяхтинском районе, Гусиноозерские теплицы. Озерные месторождения цинка и свинца на стадии проектно-сметной документации - это в Еравнинском районе, огромный проект, более чем 3500 рабочих мест, объем инвестиций более 100 млрд рублей. Идет строительство трех солнечных электростанций в Тарбагатайском, Кяхтинском, Кабанском районах.Индийская компания «Меданта» хочет построить в Бурятии центры офтальмологии и гемодиализа. Приятно, что такие брендовые компании заходят на наш рынок. Мы стремимся к тому, чтобы у нас было как можно больше знаковых, международных инвесторов. Что касается газификации, соглашение с ООО «Газпром СПГ Технологии» мы подписали и сейчас готовим концессионное соглашение по переводу котельных на сжиженный природный газ в северных районах (Муйском, Северобайкальском). Потому что месторождение газа близко находится к этим районам. В дальнейшем планируем газифицировать всю республику.Помню, когда впервые приехал в Бурятию, первое, что удивило, как тут солнечно и какие добрые люди. Здесь очень отзывчивые, открытые, позитивные, надежные люди, по крайней мере, я знаю только таких. Я полюбил Бурятию. Люблю посещать Иволгинский дацан, это действительно место, которое заряжает. И когда приезжают гости из разных регионов, мы везем их сюда, всех впечатляет в высшей степени, какая сила лежит в этом месте. Полюбились и горячие источники в Ильинке, и, конечно, Байкал.Бухлер, боовы, буузы теперь моя любимая еда. Сами пока не лепим, я привожу заморозку из Бурятии, но, думаю, скоро начнем лепить дома, особенно в карантин становится актуально. Еще заметил, что хожу и в церковь, и в дацан одинаково часто, как многие в Бурятии. Мне близок буддизм. Помните, Восьмеричный путь Будды? Правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь и т.д. Я по этому пути иду, в жизни использую именно это Учение. Кажется, я уже наполовину бурят, метис (улыбается. - Прим. авт.). Даже коллеги шутят: «Давай тебе выберем бурятское имя, ты же бурят». Мне радостно, что меня приняли тут, что бурятская культура стала такой близкой для меня.Инвесторы идут, несмотря на коронавирус, опасливее не стали, желание работать есть, потому что когда экономика стоит - это всем невыгодно. Все хотят роста, зарабатывать. На днях на совещании по ТОР я предложил включить еще двух резидентов: инвестора по производству катеров на подводных крыльях и инвестора по сельскохозяйственному проекту «Козоводческая ферма». Мы еще не подписали с ними соглашения, они хотят прежде приехать и посмотреть участки, где будут реализовывать проекты. Инвестор производства катеров на подводных крыльях планирует посмотреть площадку технопарка и авиазавода, потому как планирует производить не только катера, но и самолеты. А инвестор по козоводческой ферме - рассмотреть участок неподалеку от Улан-Удэ, скорее всего, это будет Заиграевский или Тарбагатайский район.Я считаю, что для развития туризма в Бурятии не хватает базы, сейчас нашел инвестора, который готов строить брендовые гостиницы в Улан-Удэ и в «Байкальской гавани» типа Marriott, Hilton, Holiday Inn. О строительстве одной гостиницы мы уже договорились, это будет семиэтажное здание в Улан-Удэ. С местными бизнесменами тоже тесно работаем, в 110 квартале реализуем проект строительства торгового центра, спортзала, спорткомплекса, бассейна. Была потребность в таком социально-значимом объекте.К слову, что касается поддержки социально значимого предпринимательства, мы были на предприятии при обществе слепых Улан-Удэ. Там сейчас работает 50 инвалидов по зрению, ранее было 500, из-за недостатка финансирования пришлось сократить. Они лепят буузы, пельмени и занимаются пошивом матрацев, штор. Мы обсуждаем вопрос, как вернуть то количество людей, которое было прежде.Помню, в детстве шли с друзьями по улице и нас окружила стая собак. Лаяли, начали кидаться. Мы не стали убегать, а спокойно остановились и пытались как-то успокоить их, поговорили с ними. Тогда удалось уйти непокусанными. Это все, что могу вспомнить о страхе. Сейчас просто стараюсь смотреть на все в позитивном ключе. Если возникает какая-то проблема, сразу стараюсь ее решить, не впадая в отчаяние и не поддаваясь страху. У меня даже девиз звучит как: «Иди, делай, не бойся». Я ничего не боюсь.Мечта есть. Хочется, чтобы наша республика, наша страна в целом активно развивалась, чтобы был рост экономики, чтобы люди получали хорошие зарплаты. Чтобы было полное медицинское обеспечение, повышалось качество жизни у всех. Если говорить о себе, то мечтаю о гармонии во всем, что меня окружает. Как и все, мечтаю об успехе, карьерном росте и чтобы люди видели результат моей работы в виде конкретных реализованных проектов, конкретных рабочих мест. Чтобы могли сказать «Вот это новое производство, новое предприятие и новые рабочие места создал Антон Виноградов».Беседовала Елена Калашникова, «Номер один».Фото пресс-службы правительства РБ и из личного архива А. Виноградова