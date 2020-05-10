Вокруг строительства онкодиспансера в Улан-Удэ происходят странные истории

Череда скандалов продолжает сотрясать многострадальный объект



В будущем году новый онкодиспансер в Улан-Удэ отпразднует 10-летие начала строительства. А вот насчет открытия и запуска вопрос сложный. Казалось бы, деньги выделены, что может пойти не так? Однако череда скандалов, случившаяся из-за кривых попыток эти деньги освоить, ставит под сомнение успех предприятия. Мы уже не раз писали о том, что творится вокруг многострадального объекта. Но не проходит и месяца, чтобы не появились новые странные подробности чудных манипуляций чиновников, подрядчиков и поставщиков. Например, на днях следком получил заявление о пропаже многострадального оборудования, только недавно доставленного в онкодиспансер (и то с большим опозданием и после возбуждения уголовного дела).



Любимчики и изгои



Еще в 2011 году власти Бурятии объявили о начале строительства онкологического диспансера в Улан-Удэ. Возведение такого объекта могло сильно сократить динамику заболеваемости и улучшить эффективность лечения онкологических заболеваний.



Начали бодро: уже к 2013 году было построено здание лучевой конформной терапии на 85 пациентов в смену. Но в 2014 году, когда случился обвал рубля, западные санкции и последовавший за ними кризис, строительство заморозили. Причина банальна: нехватка бюджетных денег.



Впрочем, через четыре года проект все же разморозили. В феврале 2018 года глава Бурятии подписал соглашение с Министерством здравоохранения России о выделении до 2020 года из федерального бюджета 2,7 млрд рублей на окончание реконструкции объекта.





Проблемы начались еще на этапе проведения торгов по определению подрядчика, который должен завершить строительство. Строительство второй очереди онкодиспансера оценили примерно в 1,5 млрд. Однако эту сумму зачем-то разделили пополам и объявили два конкурса. Республиканские СМИ намекали, что дробление нужно для того, чтобы компания-фаворит, которой планировалось отдать объект, смогла спокойно участвовать в торгах. Ведь к участникам закупок, сумма которых переваливает за миллиард, предъявляются более высокие требования.



Первые торги по двум тендерам прошли в июле 2019 года. В одном из них победителем стала компания «Бурятпроектреставрация», во втором - ООО «Дом 2000». Но результаты этих торгов в итоге были отменены по неизвестным причинам.



48 минут беспредела



Спустя месяц, в августе, опубликовали новые результаты: в обоих торгах победителем вышла «Бурятпроектреставрация». В сентябре проигравшая компания «Стройинком» пожаловалась, что ее незаконно «слили», отдав победу фавориту. Жалоба была удовлетворена Федеральной антимонопольной службой, предписавшей переиграть конкурс. Однако Управление капитального строительства Бурятии (УКС), выступавшее заказчиком по всем тендерам, касающимся онкодиспансера, вопреки решению антимонопольного ведомства, заключает контракт с «Бурятпроектреставрацией». Спросите, как? Ведь УФАС заблокировал сделку? Но случилось невероятное.



Уже после подписания стало известно, что 12 сентября неустановленные лица, якобы действующие от имени УФАС РБ, незаконно сняли блокировку подписания контракта в электронной системе на 48 минут. За это время заказчик - УКС правительства РБ - успел подписать контракт с ООО «Буряпроектреставрация».



Антимонопольщики, видимо, обалдевшие от такой наглости, пошли в Арбитражный суд. И уже в октябре того же года арбитраж выносит решение: отменить контракт, разыграть заново.



Спустя месяц после суда появилась информация о том, что в Управлении капитального строительства местное МВД устроило маски-шоу с выемкой документов. По неподтвержденной информации, аналогичные обыски и изъятие документации одновременно произошли также в компаниях ООО «Бурятпроектреставрация», «Дом-2000». СМИ намекали на некие отношения между начальником УКС Виктором Гусляковым и «Бурятпроектреставрацией». Впрочем, утверждать ничего не беремся.



Кручу-верчу…



Сразу после этих событий разыгралась еще одна история, менее денежная, но гораздо более резонансная. Речь идет о контрактах на поставку оборудования для онкодиспансера. Начальная цена одного из них составляла 102,8 млн рублей. Победитель должен поставить в еще недостроенное учреждение: «мониторы пациента прикроватные - 15 штук» (14 млн рублей); «центральную станцию мониторинга – 2 штуки» (800 тыс. рублей); «мониторы пациента хирургические – 8 штук» (8 млн рублей); «столы операционные с принадлежностями – 17 штук» (80 млн рублей).



15 ноября соответствующий лот появился в электронной системе закупок. Ровно через неделю участник аукциона ООО «Промедис» подает жалобу. Ему не понравилось, что требования по мониторам зауженные, то есть слишком подробно расписаны, что намекает на подгонку контракта под определенного поставщика. Однако спустя еще пять дней «Промедис» отзывает жалобу по неизвестным причинам. К слову, именно эта компания в итоге одерживает победу в аукционе, уронив цену на 6,1 млн рублей. Что случилось с жалобой, точнее, с указанными в ней якобы нарушениями, неизвестно. То ли их устранили, то ли стороны договорились полюбовно.



В итоге 13 декабря между УКС и «Промедисом» заключается госконтракт на поставку вышеуказанного оборудования. Но чуть позже, 24 декабря, внезапно заключается дополнительное соглашение между теми же сторонами, где меняются наименования оборудования (мониторов) без изменения цены.



Изначально предполагалось, что замена произошла на более дорогие и современные мониторы якобы из-за нехватки оборудования у производителей. Такой вывод напрашивался по итогам сравнения характеристик, прописанных в документации по итогам аукциона. Однако специалисты, внимательно изучив эти цифры, пришли к выводу, что многие значения не соответствуют действительности. Не будем утомлять вас техническими деталями, скажем лишь, что в аналогичных аукционах в других регионах на те же самые модели мониторов прописаны совсем другие характеристики, гораздо менее впечатляющие. Соответственно, встает вопрос: как такое возможно?



Все хорошо, прекрасная маркиза



В тот же день, 24 декабря, появляется товарная накладная о том, что УКС получил оборудование. На документе стоят подписи Виктора Гуслякова и главврача онкодиспансера. При сравнении с другими документами, подписанными Гусляковым, возникают сомнения в достоверности его подписи в этой накладной. Хотя никаких официальных данных относительно ее подлинности нет. К слову, этот документ еще всплывет чуть позже, причем при весьма скандальных обстоятельствах.



Невероятно быстрая приемка (несколько часов от подписания допсоглашения до накладной) выглядела сомнительно. Вероятно, поэтому через несколько дней появился новый документ - договор на ответхранение оборудования, заключенный между УКС и «Промедис». В тот же день подписали акт приемки оборудования. Процедура приемки происходила, как выяснилось, по скайпу.



- Да, перед отправкой оборудования в Улан-Удэ мы посмотрели его по скайпу, чтобы убедиться, что отправляют именно то, что нам нужно. Это нормальная практика. После, когда оборудование уже пришло в Улан-Удэ, наши специалисты проводили приемку и убедились еще раз. Оно соответствует всем техническим параметрам, техническому и медицинскому заданию, которое готовил Минздрав и согласовывал его с врачами, - рассказал журналистам на месте строительства онкологического диспансера и.о. начальника Управления капитального строительства Владимир Имеков.



По его словам, оборудование купили до завершения строительно-монтажных работ, чтобы освоить федеральные деньги в срок. Если бы УКС не освоил 1,6 млрд рублей, выделенные на строительство, эти деньги вернулись бы обратно в федеральный бюджет.





Между тем «Промедису» перечислена вся сумма за оборудование – 96,7 млн рублей.



Пустые коробки



Несмотря на заверения чиновников о том, что отсутствие уже оплаченного оборудования непосредственно в онкоцентре это норма, в конце января следственный комитет возбуждает уголовное дело на начальника УКС Виктора Гуслякова, подписавшего ту самую товарную накладную, о которой говорилось выше. Его подозревают в служебном подлоге (статья 292 УК РФ). Под следствием он и по сей день. Дело в том, что деньги по договору должны быть выплачены поставщику только после того, как он фактически доставит оборудование и установит его.



20 марта в онкодиспансер наконец-то доставлены коробки с оборудованием. Но не все: поступили только мониторы. Их сразу приобщили к уголовному делу как вещдоки.





При этом совсем недавно появилась любопытная информация. Так, 4 мая в следком поступает заявление от общественников, в котором говорится, что оборудование пропало. Заявители предполагают, что к пропаже может быть причастен директор «Промедиса», якобы «реализовавший данные мониторы на сумму около 20 млн рублей» для «извлечения дополнительной прибыли».



Информация о пропаже оборудования действительно подтвердилась. В распоряжении «Номер один» оказалось письмо минстроя республики, адресованное руководителю Следкома Бурятии Вячеславу Сухорукову. В нем министерство поясняет, что для борьбы с коронавирусной инфекцией было принято решение передать 23 прикроватных монитора, предназначавшиеся строящемуся онкодиспансеру, в министерство здравоохранения. Мониторы хранились на площадях поставщика этого оборудования – ООО «Промедис». Находиться они там должны были до окончания строительства онкодиспансера. Но когда специалисты решили осмотреть оборудование, вместо него они обнаружили пустые коробки.



«Была проведена инвентаризация склада ответственного хранения медицинского оборудования ООО «Промедис», закупленного в рамках исполнения контракта. Выявлено отсутствие 23 мониторов пациента и 9 операционных столов, составлен акт о недостаче товара», - говорится в письме минстроя в Следком.



Знакомые все лица



Вернемся к началу. Ведь был и второй тендер на поставку оборудования для онкодиспансера, о котором известно меньше. Хотя сумма там более впечатляющая. Так, 2 октября прошлого года в единой информационной системе появляется еще один тендер с начальной ценой в 234,7 млн рублей. В списке – наркозные аппараты, ИВЛ и так далее.



Спустя месяц, 6 ноября, определяется победитель – уже известное нам ООО «Промедис», оказавшееся единственным участником аукциона. Из-за отсутствия конкуренции цена остается на том же уровне.



Уже 21 ноября заключается государственный контракт с «Промедисом» на поставку этого оборудования. А 27 ноября принимается дополнительное соглашение, где цена контракта снижается до 225,6 млн рублей, то есть примерно на 9 млн рублей. При этом список оборудования не меняется, как и его характеристики.



Спустя месяц принимается дополнительное соглашение №2, и снова с изменением цены. На этот раз в сторону увеличения, в итоге доходит до 244,3 млн. То есть рост почти на два десятка миллионов. В списке оборудования появляется «видеоэндоскопический комплекс для проведения операций на грудной клетке («Карл Шторц», Германия)» за 18,6 млн рублей.



И тут возникает сразу ряд вопросов. Во-первых, что за странные скачки цен? Со вторым еще понятно – внезапно обнаружили, что понадобился видеоэндоскопический комплекс (хотя почему об этом нельзя было позаботиться заранее?). Но откуда взялось уменьшение цены по первому допсоглашению? И зачем оно было нужно? Впрочем, главное, что не увеличили, и на том спасибо.



Во-вторых, какова судьба этого оборудования? Не постигла ли его участь многострадальных мониторов? Существует ли оно и где находится?



Между тем непростая ситуация с поставкой медоборудования характерна не только для Бурятии. По всей стране действует схема, когда производители отказываются работать с покупателями напрямую. И продают оборудование избранным поставщикам с большими скидками, а те накручивают сверху огромную наценку. Поставщики же, видимо, пытаясь заработать еще больше, начинают мудрить с поставками товара, из-за чего в итоге и происходит то, что мы наблюдаем в Бурятии.



В общем, такими темпами медицинский прорыв в виде появления на территории республики крупнейшего онкологического диспансера, возможно, сильно отодвинется. И это в лучшем случае. В худшем из-за странных манипуляций, явных нарушений закона и сомнительных схем планируемый объект так и не появится в Улан-Удэ. Даже несмотря на наличие федеральных денег.



Станислав Сергеев, «Номер один»

Фото: "Номер один"

