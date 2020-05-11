Очистные Бурятии продолжают отравлять Байкал и реки республики

Реконструкция началась в 2017 году, однако не закончена до сих пор



С наступлением тепла горожанам напомнила о себе одна из злободневных столичных проблем – очистные сооружения на Стеклозаводе. Их реконструкция началась в 2017 году, однако не закончена до сих пор. Не в лучшем состоянии очистные и в других населенных пунктах.



Ошибка ценой в 70 млн



Жители микрорайона Стеклозавод давно смирились с тем, что с наступлением тепла воздух в поселке приобретает ни с чем не сравнимый аммиачный запах – это передают свой скромный привет очистные сооружения, волей судьбы построенные именно здесь.



Понимание о том, что объект необходимо реконструировать, к властям города и республики пришло давно, деньги на реализацию замысла, к сожалению, - чуть позже.



Первый аукцион на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию правобережных очистных прошел еще летом 2014 года. Стартовая цена контракта составляла 51 млн рублей. Победителем тогда признали московское АО «Инжиниринговая компания «Оборудование водоснабжения и водоотведения». Компания уронила цену на выполнение ПСД на 20% - до 41 млн рублей.



Однако уже через год заказчик – комитет городского хозяйства - расторг контракт с подрядчиком. Летом 2015 года на разработку ПСД объявили новый аукцион. Победителем стало московское АО «Фирма ОРГРЭС». Компания разработала проект за 42 млн, сдала работы в феврале 2017 года, а уже в марте 2018 года признана банкротом.



В 2017 году генподрядчик - компания «Ротек» олигарха Виктора Вексельберга – приступил к реконструкции, общая стоимость работ оценивалась в 2,7 млрд рублей. Однако спустя два года, в самый разгар работ, глава Бурятии Алексей Цыденов шокировал общественность неприятной новостью. Он заявил, что проект изначально разработан с серьезными ошибками.



Глава заявил, что устранение ошибок приведет к удорожанию объекта на миллиарды рублей и изменению сроков реализации. Напомним, закончить реконструкцию очистных сооружений планировалось в 2024 году. Однако после таких заявлений стало ясно, что сроки завершения работ, скорее всего, удлинятся.



В декабре 2019 года комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ объявил торги на корректировку ПСД по реконструкции очистных. Стартовая цена открытого конкурса составила 69,6 млн рублей. Итоги должны были подвести 28 января 2020 года, а работа выполнена до 30 августа 2020 года. Однако, как стало известно «Номер один», результаты открытого конкурса на корректировку ПСД до сих пор не подведены.



- На сегодняшний день на объекте выполнен ряд работ. На втором пусковом комплексе по блоку биореактора доочистки завершены работы по армированию фундаментной плиты, монтажу выпусков. По блоку УФ обеззараживания завершены бетонные работы, гидроизоляция бетонных поверхностей, выполнен монтаж металлического каркаса. Завершены работы по монтажу сэндвич-панелей стен и кровли. На третьем пусковом комплексе также завершены бетонные работы по блоку фильтров доочистки, выполнена гидроизоляция бетонных поверхностей, обратная засыпка, полностью смонтирован металлический каркас, собраны ограждающие конструкции, - сообщили нашему изданию в комитете городского хозяйства.



Ну а пока «Водоканал» продолжает нарушать условия водопользования при эксплуатации очистных. По итогам проверки, проведенной Забайкальским Управлением Росприроднадзора, предприятие уже оштрафовали на 125 тыс. рублей.



- По отдельным параметрам условия водопользования лимиты и нормативы, установленные в разрешительных документах при эксплуатации левобережных и правобережных очистных сооружений канализации, МУП «Водоканал» не соблюдаются. Предприятию выданы предписания, предъявлены штрафы в размере 125 тыс. рублей, произведен расчет размера вреда, причиненного реке Селенге в результате сброса сточных вод, - комментируют в надзорном ведомстве.



Байкал под угрозой



- Результаты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что в числе основных источников загрязнения Байкальской природной территории остаются сбросы недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные и подземные водоемы, - поведал нам начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Леонид Хорошев.



Не согласиться с этим сложно, ведь большинство очистных сооружений в республике построено в 70-80-е годы прошлого века с устаревшими на сегодня технологиями очистки. Соответственно, в связи с физическим износом они не обеспечивают нормальную очистку отходов.



Вторая проблема – полное отсутствие очистных в некоторых населенных пунктах. Там, как местные жители, так и турбазы и гостевые дома сливают нечистоты куда придется.



Только в Центральной экологической зоне Байкала в Бурятии около 73 тыс. человек в 81 населенном пункте, в том числе в таких крупных, как Усть-Баргузин, Нижнеангарск, Горячинск, Гремячинск, Кудара, Оймур, Посольск и другие, отмечают в территориальном отделе водных ресурсов по Бурятии Енисейского бассейнового водного управления.



Угрозу Байкалу видит и председатель комиссии по экологии, природным ресурсам и землепользованию Общественной палаты Бурятии Евгений Кислов. По его словам, еще два-три года назад в Бурятии вообще не было очистных сооружений, отвечающих современным требованиям. Сейчас они только начинают появляться.



- Помимо того, что 80% населения Бурятии живет на Байкальской природной территории и большая часть сбросов идет в Байкал, все это дело усугубляется интенсивным развитием туристических объектов, работающих без очистных. Очень серьезная ситуация с очистными сооружениями в Бабушкине, Северобайкальске, Выдрино – отходы там сбрасывают в реки, из рек, соответственно, все попадет в Байкал. Стоит чуть повыситься температуре воды в озере, и вновь начнут развиваться сине-зеленые водоросли, - поясняет Евгений Кислов.



Федеральный проект «Сохранение озера Байкал», по мнению эколога, предусматривал достаточные средства, чтобы построить все очистные сооружения и запустить их в эксплуатацию еще в начале 2000-х.



- Но чтобы получить финансирование, необходимо иметь проектно-сметную документацию, а ее разработка стоит порядка 10 млн рублей и выше. Есть ли у поселков на Байкале свободные 10 млн, чтобы заказать ПСД? Да у них годовой бюджет меньше. А правительство в свое время не озаботилось тем, чтобы заказать разработку ПСД за свой счет либо помочь поселкам в поиске инвесторов. Прошло 20 лет, и ситуация только ухудшилась, - подводит неутешительные итоги наш собеседник.



Очистные есть, а сырья нет



Парадоксальная ситуация складывается в «Байкальской гавани». В 2019 году там наконец-то запустили очистные сооружения, но работают они не на полную мощность.



Напомним, очистные в «Гавани» появились в 2014 году, и потом из законсервировали, потому что отсутствовало «сырье», не было резидентов с их сетевыми стоками. Проектная стоимость очистных сооружений составила 360 млн рублей. В 2019 году в «Байкальскую гавань» пригласили пусконаладчиков, они сделали анализ, дали рекомендации, что следует обновить. Так как за годы простоя что-то из оборудования вышло из строя: истлели резиновые прокладки, сломалась часть электродвигателей и прочее. Подлатав неисправности, сооружение запустили.



- В 2019 году мы хорошо отработали на привозных стоках. Вообще наши очистные рассчитаны на сетевые стоки, то есть когда все бежит по трубам, но были привозные, от малого бизнеса. Бизнес Горячинска, Гремячинска, Турки мы практически спасли от закрытия, потому что на тот момент ужесточился надзор за надлежащей утилизацией жидких бытовых отходов. Стоки привозили даже из Усть-Баргузина. Еще год назад это было экономически целесообразно и соответствовало природоохранным требованиям. Все госучреждения, школы, объекты соцобеспечения ближайших поселений, у кого есть автономные системы сброса сточных вод, заключают с нами договоры на вывоз и очистку отходов. Тариф на прием отходов составляет 75 рублей за кубометр с НДС. Это хороший тариф. Если бы он был выше, людям стало бы невыгодно свозить отходы на очистные, их тайно бы сбрасывали на землю, а то и в Байкал, - считает директор «Байкальской гавани» Алексей Тогошиев.



Вместе с тем пока очистные используются не на полную мощность – из четырех линий очистки запущена только одна. Максимальная мощность очистки составляет 1,5 тыс. кубов в сутки. В среднем на одну линию приходится 375 кубов максимум, но фактически она загружена приблизительно на 50-100 кубов стоков в сутки.



- Помимо наших двух машин, у семи предпринимателей есть машины с цистернами небольшого объема. Они вывозят отходы у частного сектора и компаний, заключивших договоры с ними. Полностью очистные будут загружены, если в «Гавани» появятся хотя бы три-пять отелей высотой пять-шесть этажей и будут работать круглый год, - объясняет Алексей Тогошиев.



Торги приостановлены



Весной 2019 года Минприроды России начало работу по внесению изменений в свой Приказ от 05.03.2010 № 63 «Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал». В Бурятии и Иркутской области этот приказ широко обсуждался, причем регионы разошлись в позициях – если в республике выступили за смягчение нормативов по сбросу сточных вод, то Иркутск в смягчении запретов увидел угрозу для Байкала.



Как удалось выяснить «Номер один», обсуждение так ничем и не закончилось - до настоящего времени данный приказ в новой редакции до Бурятии не доведен.



В связи с этим Минстрой республики решил приостановить торги на разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции 16 очистных в Бурятии. Из республиканского бюджета на эти цели выделялось 150,3 млн рублей. ПСД должны разработать для ряда населенных пунктов – для села Гусиное Озеро Селенгинского района, Наушек, Баргузина, Нового Уояна, Ангои, Янкучана, Кичеры, Бичуры, Каменска, Татаурово, Таловки, Северобайкальска, Тапхара и Иволгинска. Пока эти проекты подвисли.



По мнению экспертов, программа «Сохранение озера Байкал», принятая с большой помпой, стала полем битвы за ведомственные интересы, при этом проблемы озера учитывались мало. Итог пока плачевный – существующие очистные с нагрузкой не справляются, нанося тем самым ущерб экологии. Решения о судьбе озера по-прежнему принимаются в Москве без учета мнения регионов.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: "Номер один"

