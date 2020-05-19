В Забайкалье прокуратура пресекла добычу «гриба бессмертия»

Коммерческой компании чуть было не дали заготовить почти 800 тонн чаги и трутовика



Забайкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела законность предоставления юридическому лицу лесного участка для добычи лекарственных растений. Министерство природных ресурсов Забайкальского края утвердила проектную документацию лесного участка Красночикойского лесничества. Согласно проекту, ООО «ФастГарант» был разрешен сбор гриба Чаги и Ганодермы лакированной (Ganoderma lucidum) в объеме 776,7 тонны.



Однако, при согласовании условий природопользования не было учтено, что Ганодерма лакированная является растением, занесенным в Красную книгу России. Действующим законодательством установлен запрет на его добычу.



Для предотвращения неправомерной деятельности прокурор обратился в суд с административным иском о признании приказа об утверждении проектной документации незаконным. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.



Кроме того, материалы прокурорской проверки переданы в органы следствия для дачи уголовно-правовой оценки данной ситуации, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Трутовик лакированный или Ганодерма лакированная (также возможны названия Линчжи или Рейши, Ganoderma lucidum — гриб рода Ганодерма (Ganoderma). В России его называют «трутовик лакированный». В Китае и Корее гриб известен как «лин-чжи» (гриб/трава бессмертия), в Японии этот гриб наиболее известен под именами «рэйси» (гриб духовной силы) и «маннэнтакэ» (десятитысячелетний гриб). В России препараты из этого гриба (настойки, экстракты, сухие экстракты в капсулах) встречаются и продаются под названием «линьчжи», «линчи» и «рейши». Используется в лечебных целях более двух тысяч лет народами Юго-Восточной Азии. Биологически активные вещества, выделенные из этого гриба, оказывают иммуномодулирующее, противоопухолевое, противовирусное, антибиотическое, , противоаллергенное, антиоксидантное действие, способны регулировать работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.



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