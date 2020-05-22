В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1124

В стационарах все больше детей с коронавирусом, сегодня уже 57 человек



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1124. Это на 34 больше, чем было в четверг, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 664 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 480 человек, умерли шесть человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 480 (+36) человек.



Круг контактных лиц составляет 1593 человека, все лабораторно обследованы.



На 22 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 462 больных, из них 57 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находятся 176 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 10 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ три пациента, старше 65 лет - двое. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится 37 пациентов с COVID-19, в реанимации два человека, на ИВЛ один больной.



В десяти обсерваторах сегодня находятся 333 человека.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1717 человек, с нарастающим итогом – 75 397 . Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Фото: pixabay.com

