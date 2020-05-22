Мэрию Улан-Удэ не беспокоит ликвидация предпринимателя, продавшего детский сад

Чиновники уверены, что застрахованы от возможных проблем





Комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ прокомментировал ситуацию вокруг купили-продажи детского сада в 115-м микрорайоне города. Напомним, как сообщал «Номер один», этот детсад строила компания «Бест плюс», однако мэрии его продал индивидуальный предприниматель Любовь Михайлова. Сумма сделки составила 299 млн рублей, а через несколько дней после нее предпринимательница ликвидировала свое ИП

«Условием контракта предусмотрен гарантийный срок на объект – 3 года. Исполнение гарантийных обязательств со стороны продавца обеспечено внесением денежных средств в размере 2,9 млн рублей на расчетный счет покупателя, - пояснили в КУИ. – При возникновении гарантийного случая продавец обязан сам устранить нарушения за свой счет, либо покупатель вправе самостоятельно устранить недостатки за счет средств обеспечения».Также в комитете отметили, что по Гражданскому кодексу прекращение статуса индивидуального предпринимателя не влечет прекращения его обязательств по контракту.«Утратив статус индивидуального предпринимателя, физическое лицо лишается возможности заниматься предпринимательской деятельностью, но продолжает нести имущественную ответственность по неисполненным обязательствам», сообщили в КУИ Улан-Удэ.Фото: «Номер один»