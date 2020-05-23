Глава района в Бурятии ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19

Александр Бурлаков признан контактным лицом с больным коронавирусом. В связи с этим он выступил с официальным обращением к жителям Заиграевского района. Обращение районного главы опубликовала газета «Вперед».

«Вчера поздно вечером у моей супруги получен положительный результат на коронавирус. По месту работы она была в круге контактных с заболевшим 21 мая. У меня анализы возьмут сегодня.

Понимая, что от возможного контакта с заболевшим никто не застрахован, мы заранее приняли меры. Коллектив администрации района разделен на два потока. Работа велась посменно, так чтобы люди не пересекались. Часть сотрудников работали дистанционно, как и мой первый заместитель. Я все совещания проводил по видеосвязи. Напрямую общался только с ограниченным кругом коллег.

В любом случае, как контактный, я обязан уйти на самоизоляцию. Работу продолжу дистанционно.

О результате моего анализа, сообщу сразу как станет известно» - говорит Александр Бурлаков.