Жители Бурятии могут брать сельскую ипотеку под 3% годовых

Это возможность получить до 5 миллионов рублей на приобретение или строительство жилья на селе



С этого года жители Бурятии могут получить до 5 миллионов рублей по ставке до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности, сообщили в минсельхозпроде республики.



«Льготная сельская ипотека позволит людям, не имеющим возможности сразу вложить крупную сумму в строительство или приобретение собственного комфортного жилья, улучшить свои жилищные условия, используя меры государственной поддержки» - сообщил заместитель Председателя Правительства Бурятии по АПК и развитию сельских территорий», - говорит министр сельского хозяйства Бурятия Даба-Жалсан Чирипов.



Воспользоваться льготными ипотечными займами для приобретения или строительства собственного жилья могут жители, проживающие на сельских территориях и сельских агломерациях нашей республики. Перечень сельских территорий и сельских агломераций определен постановлением правительства Бурятии от 23 марта 2020 года № 147.



Ипотека введена в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая разработана минсельхозом России и начала свое действие 1 января 2020 года.



На сегодняшний день по информации минсельхоза России, отобрано несколько банков для участия в программе льготной сельской ипотеки: «Россельхозбанк», Сбербанк, «Центр-Инвест»,«Банк Левобережный», «АК БАРС» банк, «Дальневосточный банк». Программа предусматривает большой объем финансирования сельских территорий на ближайшие 5 лет. На федеральном уровне выделяется около триллиона рублей.



Требования к заемщику – возраст от 21 до 75 лет, постоянная регистрация в РФ, а дом или квартира должны приобретаться строго в сельской местности.



Кредит выдается на покупку квартир в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи или долевого участия; на строительство или его завершение жилого дома на земельном участке, находящимся в собственности; покупку дома с землей по договору купли-продажи или покупку земельного участка для строительства. Сумма кредита до пяти миллионов.



Программа подразумевает обязательную аккредитацию подрядчиков. Банк должен быть уверен, что благоустройство и жилое здание будут введены. Поэтому подрядчики должны иметь лицензию, работать не менее двух лет, не быть субъектами исполнительного производства, банкротства и так далее.



Сельская ипотека также предусматривает строительство домов на дальневосточном гектаре. При этом сельская ипотека – отдельная программа, не связанная с «дальневосточной» ипотекой или погашением кредита в размере 450 тысяч молодым семьям.



Благодаря федеральной программе можно приобрести не только жилье, но и заняться благоустройством в рамках потребительского кредитования под 5%. Требование к заемщику – возраст от 23 до 65 лет и постоянная регистрация в сельской местности. Цель потребительского кредитования – электроснабжение, отопление, газоснабжение, водоотведение, водоснабжение или ремонт домов. Максимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимальный срок кредита – 60 месяцев.



Фото: pixabay.com

