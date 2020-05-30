Дождется ли Бурятия «вектор» газа?

Шум вокруг COVID-19 заслонил, пожалуй, действительно настоящую весеннюю сенсацию для республики

Пандемия коронавируса полностью изменила информационную картину дня в мире. И это, конечно, нормально. В то же время коронавирус легко доказал, что все и вся в конечном итоге «коронует» экономика. Удивительно, но шум вокруг COVID-19 заслонил, пожалуй, действительно настоящую весеннюю сенсацию для Бурятии. В конце апреля состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.На ней руководитель «достояния России» доложил главе государства буквально следующее: «…ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа, а также ресурсы Ковыктинского месторождения и Красноярского края позволяют буквально в ближайшей перспективе полностью обеспечить потребности в газе такие районы Восточной Сибири, как Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край». И уже 18 мая стало известно о том, что «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу «Сила Сибири – 2», который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров.Казавшееся немыслимым – прокладка газовой трубы и газификация Бурятии и Забайкалья – признано необходимым. А ведь совсем недавно «Газпром» считал всю эту затею экономически нецелесообразной из-за малого количества потенциальных потребителей в двух забытых богом и федеральным центром регионах. Хотя при этом в течение последних 15 лет миражи их газификации регулярно подпитывались идеями и проектами. Вспомним.В конце мая 2005 года правительство Бурятии создает рабочую группу по вопросам строительства газопровода «Ковыкта - Восток». Южный вариант (южнее Байкала) прокладки газопровода предполагал, что его протяженность по Бурятии составит более 500 километров с объемом инвестиций до 1,7 млрд долларов.В конце 2006 года должна начаться опытная прокачка газа, а в 2007 году - поставка потребителям. В конце этого же года подготовлена основа документа под названием «Декларация о намерениях инвестирования в проект газификации Бурятии». Предполагалось, что объем потребления газа в Бурятии составит от 700 млн до 1,5 млрд кубометров в год. За время реализации проекта, вплоть до 2008 года, должно быть создано до 1 тыс. рабочих мест. Ежегодные поступления в бюджет в Бурятии от проекта к 2010 году оценивались в 1,5 млрд рублей.Увы, в начале 2008 года становится известно, что «Газпром» только сейчас приступит к разработке генеральной схемы газоснабжения республики. В 2009 году будет разрабатываться проектная документация, а в 2010-м - начаты реальные работы.Стоимость проекта не называлась. Однако ранее сообщалось о том, что вложения «Газпрома» в газификацию Бурятии могут составить 44 млрд рублей, республики - до 10 млрд. Планируется, что «Газпром» возьмет на себя затраты по строительству трубопроводов, газораспределительных станций, а республика - внутриквартальную разводку сетей.В начале 2009 года выясняется, что Бурятию газифицируют путем снабжения сжиженным газом, а не строительства газопровода. Вариант прокладки трубы из-за больших капиталовложений не рассматривается. Прибывшая в Улан-Удэ для разработки генеральной схемы газификации Бурятии рабочая группа «Газпрома» прорабатывает два альтернативных пути газоснабжения.Первый - снабжение Бурятии сжиженным природным газом со строительством завода по сжижению газа в Саянске (Иркутская область). Оттуда по железной дороге в спецконтейнерах газ будет доставляться в республику, а далее автотранспортом до потребителей.Второй вариант предполагает строительство завода по переработке газового конденсата в Бурятии. Конденсат также по железной дороге доставят с месторождений Восточной Сибири. Завершить разработку генеральной схемы газоснабжения и газификации Бурятии планировалось в июне 2009 года, что и произошло. Схемой предусмотрена газификация более 260 населенных пунктов с населением почти 840 тыс. человек. Таким образом, газ должны были получить практически все жители Бурятии, где проживает более 950 тыс. человек.Согласно схеме, выбран вариант железнодорожных поставок сжатого и сжиженного газа с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Далее возможно развитие сетевого газоснабжения по локальным трубопроводам Сковородино – Чита - Улан-Удэ протяженностью 1340 километров и Ангарск - Улан-Удэ - Чита протяженностью 1150 километров. Однако лишь в октябре 2010 года «Газпром» и правительство Бурятии утвердили план первоочередных мероприятий по газификации Бурятии на 2010-2013 годы. Документ подписали в Улан-Удэ в ту пору президент Бурятии Вячеслав Наговицын и глава «Газпрома» Алексей Миллер.По словам Миллера, план газификации Бурятии, принятый в рамках государственной Восточной газовой программы, будет выполнен в три этапа. На первом этапе «Газпром» проведет локальную газификацию сжиженным углеводородным газом. На втором будет также применяться сжиженный природный газ. После создания необходимой ресурсной базы начнется третий этап, в ходе которого проведут газификацию ряда населенных пунктов сетевым природным газом. Строительство трубопровода и подача сетевого газа намечаются на 2020 год.В первой очереди газификации - город Северобайкальск, Прибайкальский, Кабанский, Заиграевский и Селенгинский районы. Это около 265 тыс. домовладений и 45 котельных. Для газификации Бурятии и Забайкальского края может быть построена магистраль «Ангарск – Чита», сказал тогда глава «Газпрома».В 2014 году появляется вера в «Силу Сибири». Но уже в 2015 году с небес возвращаемся на землю. Газификацию Бурятии можно заменить модернизацией угольных котельных, заявляет глава Бурятии Вячеслав Наговицын, видимо, понимая, что «трубу» республике в Москве не пробить. Стоимость «голубого» топлива при возможной газификации Бурятии может оказаться в 4-5 раз дороже, чем теплоэнергия, вырабатываемая угольными котельными. И винить какого-либо трудно – экономика.Правда, Бурятия тут же предложила Монголии совместно лоббировать проект газопровода «Степной путь». Идею о возможном ответвлении от «Силы Сибири» в сторону Улан-Батора в сентябре 2014 года президенту РФ Владимиру Путину предложил президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж.И вот в 2016 году вернувшийся на пост премьер-министра страны Дмитрий Медведев рекомендовал Алексею Миллеру предусмотреть газификацию Байкальского региона с помощью газопровода «Сила Сибири». А компания «Газпром промгаз» рассчитала экономическую эффективность и предложила Бурятии провести магистральный газопровод через 12 районов республики.По плану «Газпром промгаз» есть два варианта газификации Бурятии - автономная и сетевая. Один из вариантов - снабжение республики сетевым газом через ответвление газопровода «Сила Сибири». По проекту он должен пойти из Сковородино в Амурской области через Читу и далее по ответвлению трубопровода в Улан-Удэ. Еще один вариант - доставка природного сжиженного газа в цистернах.По расчетам Минтранса республики, потребность в природном газе Бурятии оценивается 2,8 млрд кубометров в год с учетом газификации 36 первоочередных объектов. Схему сетевого варианта обеспечения Бурятии обещают подготовить к концу 2016 года. Но вместо этого «Газпром» вновь констатирует экономическую нецелесообразность инвестирования в строительство сетевого газопровода в Бурятии.Правительство республики обещает, что все равно будет выходить в Минэнерго РФ с предложением реализации проекта с точки зрения социально-экологической необходимости. В январе 2017 года глава Бурятии Вячеслав Наговицын обратился к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность газификации региона. Позицию Бурятии поддерживает Минприроды РФ во имя снижения вредных выбросов в атмосферу, влияющих на загрязнение пресной воды (читай – Байкала).В июне все того же 2017 года тогда еще временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов предложил премьер-министру Монголии Жаргалтулгыну Эрдэнэбату рассмотреть возможность газификации территорий водосборной части Байкала для сохранения экологии озера.В июне 2019 года власти Бурятии и «Газпром СПГ технологии» обещают проработать вопрос перевода на сжиженный природный газ (СПГ) котельных трех населенных пунктов на севере республики: Северобайкальск, Таксимо и Новый Уоян.И вот 2020-й год. Прошло ровно 15 лет спустя с того момента как правительство Бурятии создало рабочую группу по вопросам строительства газопровода «Ковыкта - Восток». Обещанного, конечно, три года ждут. Бурятия и Забайкалье ждали пять раз по три года. Правительство республики на этот раз ни о чем не рапортует, в прессе фанфары не гремят. Коронавирус. Не до газа.Или, может быть, просто все устали ждать, устали от обещаний, соглашений, проектов и прожектов? Наверное, и это имеет место. И все-таки ситуация несколько иная. Во-первых, «Газпрому» дал поручение президент страны, ранее обещавший трубу новому президенту Монголии. Во-вторых, усилия «Газпрома» по газификации Евросоюза и Турции все чаще натыкаются на противодействие внутри этой самой Европы, которой хотят поставлять свой сжиженный газ США.Российский экспортный монополист теряет долю в Европе на фоне увеличения поставок СПГ и испытывает проблемы из-за снижения стоимости газа. За первый квартал нынешнего года компания впервые в истории получила убыток в размере 306 млрд рублей, сообщают информагентства. Разворот в Азию также не сулит много прибыли. Газопровод «Сила Сибири» может окупиться разве что в 2048 году, а если цены на газ будут и дальше снижаться, то продавать газ за рубеж станет просто невыгодно. Иными словами, не пора ли задуматься о газификации России и расширении внутреннего газового рынка? В том числе за счет Бурятии и Забайкалья.Ура углеводородному мировому кризису и коронакризису? Ну да. Если у «достояния России» хватит теперь денег на инвестиции внутри страны. Ждем-с…Артем Самсонов, «Номер один».Фото: pixabay.com