В Улан-Удэ два проблемных дома могут достроить в этом году

Всего в столице республики девять таких объектов





30 мая глава Бурятии Алексей Цыденов провел совещание по завершению строительства проблемных многоквартирных домов. Как отметил глава региона, завершение строительства проблемных объектов долевого строительства является одной из важных задач, и правительство республики проводит всю необходимую работу. С этой целью в Бурятии был создан фонд поддержки граждан - участников долевого строительства, который в настоящее время ведет работу о сотрудничестве с федеральным фондом защиты прав граждан по достройке проблемных многоквартирных домов.

На сегодняшний день в республике 9 объектов долевого строительства признаны проблемными. Всего по ним были заключены 1301 договор долевого участия, из которых 1075 - с гражданами.- В этом году введен в эксплуатацию один из четырех домов на проблемном объекте в 140А квартале Улан-Удэ, застройщиком является ООО «ПСК «Тамир». Также большие шансы по вводу в эксплуатацию в 2020 году имеют еще два проблемных объекта: многоквартирные дома в Октябрьском районе Улан-Удэ, застройщиками которых являются ООО «Монолит» и ООО «Бизнес-Инвест». Это порядка 182 дольщиков, - сообщил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.По словам Николая Рузавина, завершение строительства или предоставление компенсаций дольщикам по остальным объектам планируется с помощью механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» за счет средств федерального и республиканского бюджетов.Республиканский фонд поддержки граждан будет заниматься урегулированием обязательств застройщиков, признанных банкротами перед участниками долевого строительства.Федеральным фондом защиты прав граждан уже сделаны предварительные расчеты на достройку проблемных объектов в республике – более 1,6 млрд рублей. В начале мая правительство РФ выделило 30 млрд рублей «Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства», которые пойдут на решение проблем не менее 10 тысяч дольщиков, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: «Номер один»